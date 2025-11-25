Mercado del trueque en el pórtico de Santa María para fomentar el consumo responsable Se celebrará de 11.00 a 14.00 horas, con el objetivo de fomentar la reutilización, el consumo responsable y la economía circular

Javier García Legorburu Durango Martes, 25 de noviembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Durango organizará este sábado por primera vez el mercado del trueque, que se celebrará de 11.00 a 14.00 horas, en el pórtico de Santa María. Esta iniciativa busca promover la reutilización de objetos, apoyar la economía circular y reforzar la colaboración entre vecinos. Cualquier persona podrá participar trayendo cosas que ya no utilice y cambiándolos por otros disponibles. Se admitirán juguetes, libros, ropa y artículos variados de música, decoración y aparatos tecnológicos, siempre que estén completos, limpios y en buen estado. No se aceptarán electrodomésticos o móviles.

Temas

Música

Juguetes

Libros

Consumo

Durango

Música