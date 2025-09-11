El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La entrada al evento será gratuita. E.C

Los mejores perros pastores de Euskadi competirán el sábado en Garai

La cita se celebrará en el barrio Aiartza con la participación de los 11 ejemplares más destacados de los campeonatos territoriales

Leire Merino

Leire Merino

Garai

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:03

Este sábado, a las 17.00 horas, el barrio Aiartza de Garai acogerá el 57.º Campeonato de Perros Pastores de Euskadi, en el que participarán los 11 ejemplares más destacados de los campeonatos territoriales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. La entrada al evento será gratuita, lo que permitirá al público disfrutar de cerca la tradicional competición pastoril.

El concurso cumple este año 52 años, ya que la primera vez se celebró el 16 de septiembre de 1973 en Garai, concretamente en el barrio Goierri. En esa ocasión, Montes de Jesús Azpiazu resultó ganador. Desde entonces, se ha celebrado en varias ocasiones en este municipio, siendo esta la séptima edición organizada en la localidad.

La prueba constará de dos ejercicios. En el primero, el perro deberá guiar al rebaño hasta el artal, siguiendo las órdenes del pastor y superando obstáculos indicados por los jueces. En el segundo, en cambio, tendrá que acercarlo a un espacio señalado con banderas y conseguir introducirlos en el corral central, sin que los animales salgan desordenados.

