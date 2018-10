«Es el mejor cuadro que nadie puede imaginar» Miguel Zugaza protagonizó ayer un txupinazo con mucho arte ante una multitud que abarrotó la plaza del Ayuntamiento. / MAIKA SALGUERO El durangués Miguel Zugaza, director del Bellas Artes, encandiló ayer a una abarrotada plaza en el lanzamiento del txupinazo MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 12 octubre 2018, 02:00

«Con esta fachada tan colorista, es el mejor cuadro que nadie puede imaginar». De esta manera veía ayer el museólogo durangués Miguel Zugaza el txupinazo que protagonizó como inicio de los 'Sanfaustos'. Un cuadro impresionista como los que pintó Darío de Regoyos cuando vivió en Durango, «que deja el museo durante unos días y sale a la calle». Emocionado, el director del Bellas Artes de Bilbao tuvo palabras de agradecimiento para todos en un discurso cargado de cultura y arte que no dejó indiferente a los cientos de personas que ayer se agolparon en el acto inaugural de las fiestas de la villa.

Zugaza afirmó que Durango es sin duda «un pueblo lleno de arte y cultura, del pasado y también del presente». En este sentido hizo mención a Eneko Sagardoy Mujika, que «nos hizo vibrar a toda la localidad con su merecido Goya» por su interpretación en 'Handia'. «El arte si es verdadero no es más que un reflejo, su extensión más plástica y poética», porque según el que fuera director del Museo del Prado durante más de una década, «el arte se encuentra en vosotros, en vuestra alegría», en la música, la danza, la música o el Día del Disfraz.

7.30: Zezenak dira. 8.00: Concurso de sukalki en Landako Gunea. 11.00-14.00: Parque infantil en Ezkurdi y juegos en Aurora Abasolo. 12.00: Feria de artesanía y degustación de pollo en las txonas. 12.30: Txupinazo txiki con el club Tabira Natación y Salvamento. 14.30: Comida Gazte Eguna en las txosnas. 15.00: Concurso de tortilla en San Fausto. 17.30: Grand Prix entre cuadrillas en la plaza de toros. 18.00: Pasacalles de la diversidad. 21.00: Toro de fuego en Ezkurdi. 22.00: Noche DJ en Ezkurdi. 22.00: Concierto en las txosnas. Pinpilinpussies, Band Sound System, DJ Zenn.

En un discurso personal y cargado de matices sobre su experiencia en el mundo del arte, Zugaza no quiso olvidarse de sus padres Leopoldo Zugaza y Carmen Miranda. A ellos y a otras familias de la villa agradeció la creación hace medio siglo de la Ikastola Kurutziaga. Un aniversario «muy especial» y que, según adelantó, celebrará junto a sus compañeros de entonces.

Hombre culto y de mundo, no quiso desaprovechar la ocasión para instar a la ciudadanía a que abran los brazos a los que «nos visitan» y abogó por el respeto a los demás. En este sentido, su hija Manuela y un amigo de esta gritaron alto y claro: «Siempre no es no».

Su intervención no dejó indiferente a la multitud que abarrotó la plaza del Ayuntamiento y las inmediaciones. «Ha sido un discurso precioso, que se ha salido de lo habitual, teníamos ganas de algo así», reconocían Estela Rey y Lourdes Lorenzo. Las peronas que se agolparon en los laterales se quejaron de no haber entendido con claridad sus palabras y animaron al Consistorio a colocar unos altavoces en los laterales de la fachada. Al fondo, las pancartas de la decena de asociaciones y plataformas que integran '#Durangokplanto', se dejaron ver junto a sus pañuelos verdes, que no obstante no eclipsaron el azul de 'Sanfaustos'.

«Las fiestas no cambian»

Miguel Zugaza se mostró cercano y se dejó querer. «He tenido la oportunidad de nacer, criarme y empezar mi vida profesional en el mundo de la cultura en Durango», siguiendo así los pasos de su padre Leopoldo Zugaza, un ilustre de Durango que fue un revulsivo para la vida cultural de la villa hace décadas. Junto a él recuerda los días de barracas en los 'Sanfaustos' de su infancia o sus actuaciones como dantzari del Txoritxu Alai. «Las fiestas no cambian, somos nosotros», admitía al término del lanzamiento del txupinazo.

Así las verbenas y fiesta nocturna de su adolescencia, ha pasado a disfrutar del programa matinal. «Hay un gran ambiente, con música por las calles y si el tiempo acompaña es muy bonito», señala. No obstante, entre charla y charla siempre saca un hueco para la entrega de premios del concurso de pintura del Villa Durango y ver las actuaciones de danza de los grupos locales.

Del programa no cambiaría nada. «Es muy completo» y no añadiría más exposiciones o eventos porque a su juicio «la propia vida del pueblo favorece un Durango más plástico y artístico si cabe».