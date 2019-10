Los mayores se dan un homenaje Ima Garrastatxu entregó un ramo de flores al más veterano de la comida de mayores, Gregorio Urionaguena, de 102 años. / M. DÍAZ Gregorio Urionaguena, de 102 años, y Rosario Iturralde, de 98, fueron agasajados ayer en la comida de los 'Sanfaustos' MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 15 octubre 2019, 08:17

Vivir más de un siglo puede ser cuestión de azar, pero también de una vida sana y hay quien dice de optimismo. Pese a que no lo han tenido fácil en la vida, el abadiñarra Gregorio Urionaguena y la duranguesa Rosario Iturralde ayer fueron galardonados en la comida de personas mayores de los 'Sanfaustos' como los más veteranos de la celebración. Él cumplió 102 años en marzo y ella tiene 98. Han vivido un bombardeo y la posguerra. Urionaguena incluso sufrió trabajos forzados en la dictadura franquista. Pese a que ambos han tenido que despedir a buena parte de sus seres queridos, la sonrisa sigue siendo su seña de identidad. Más aún al recibir la ofrenda floral por parte del Ayuntamiento ante los más de 700 comensales en Landako Gunea.

Para Gregorio Urionaguena superar el siglo de vida pasa por «cuidarse el estómago bien y comer lo justo». Una buena dieta, pero aunque él no lo menciona, va de la mano del ejercicio. Nacido en Lebario, hasta los 88 años ha bailado Ezpata-dantza en las fiestas de Gerediaga. Fue gudari en la Guerra Civil y vio el bombardeo de Gernika desde un alto en Amorebieta, pero el destino no le dejaría tranquilo y vivió una de las caras más amargas de la guerra, los trabajos forzados. Fue apresado en Gallarta y durante dos años trabajó como esclavo de Franco en Guadalajara y Segovia, arreglando tanques y coches. Una vez libre, regresó a Durango, montó un garaje y contrajo matrimonio con Juana Lejarreta. «Es una persona maravillosa», apuntó la alcaldesa, Ima Garrastatxu, encargada de entregarle un ramo de flores como premio a su larga vida.

«Vivir en paz»

Sin embargo, las mujeres siguen ocupando un puesto de honor entre las nonagenarias. Rosario Iturralde, de 98 años, es una la más veteranas. Muy emocionada recibía el ramo del teniente de alcalde, Julián Ríos. «Con los años que tengo, con todo lo que me ha pasado, nunca he reñido con nadie», admitía con orgullo. Para esta duranguesa nacida en Ezkurdi y que reside en la residencia de Barandiaran, el secreto de la longevidad radica en vivir con serenidad. «Siempre he tenido seguridad de todo, nunca he hablado mal de nadie y solo me he preocupado de vivir en paz», admitía. Recuerda con nitidez su infancia, y como el bombardeo la pilló en su casa de Ezkurdi. «Mi madre nos mandó a mi hermano y a mí al refugio, pero nos pilló en plena calle, mi hermano -más pequeño que ella- no paraba de chillar, se lo querían llevar porque pensaban que estaba herido y yo lo impedí», recuerda.

En escasos metros, conversaban María Teresa Maza, de 84 años, y María Luisa Ardanza, de 89. Las dos viven solas y son usuarias del servicio de comedor que ofrece el Ayuntamiento de Durango. Son dos de las 450 personas con más de 80 años que viven sola.