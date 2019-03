Una manifestación pretende dar impulso a la consulta sobre el plan en los terrenos del tren en Durango Una veintena de personas presentaron la convocatoria de Erabaki junto a los terrenos liberados por el tren en Durango. / Y. R. Ha sido convocada por la plataforma ciudadana Erabaki para este viernes a partir de las siete de la tarde desde el pórtico de la basílica YOLANDA RUIZ DURANGO. Martes, 26 marzo 2019, 22:38

El proyecto urbanístico previsto sobre los terrenos liberados en el centro de Durango tras el soterramiento del tren, a finales del 2012, vuelve a movilizar a la población. La plataforma ciudadana Erabaki ha convocado para este viernes una manifestación en la villa. Con esta protesta se pretende dar un impulso en la calle a la consulta popular que, pese a recibir el visto bueno de la Corporación a finales de diciembre, «no vemos que avance. Cualquier resquicio legal está siendo utilizado para ralentizar el proceso», recoge el comunicado dado a conocer en la rueda de prensa convocada junto a la entrada de la estación soterrada en la tarde del pasado lunes.

Alrededor de una veintena de personas tomaron parte en la puesta en escena para animar a la ciudadanía a «visibilizar este malestar en la calle» y a reclamar los derechos « que tenemos como personas que se dirigen a sus instituciones». Reprochan «el oscurantismo, las triquiñuelas legales, mociones alternativas y comisiones que duran 20 minutos» en «una de las mayores obras acontecidas en nuestro pueblo», donde la ciudadanía ha mostrado «su deseo de participar».

Segunda protesta

Es por ello por lo que Erabaki vuelve a apelar «al sentido común» para paralizar las obras del proyecto, mientras esté sobre la mesa la consulta popular, que a su vez se pretende dar un impulso a través de la manifestación convocada para el viernes. Partirá del pórtico de Santa María a las siete de la tarde para recorrer diversas calles de la localidad y concluir en la plaza del Ayuntamiento.

Pero está no es la primera manifestación que se desarrolla en la villa con el proyecto de urbanización en los terrenos liberados por el soterramiento del ferrocarril como fondo. A comienzos del pasado mes de diciembre, en plena Azoka de Durango, ya se realizó otra protesta a la luz de las velas y bajo el lema 'Berdeguneak gogoan'. En aquella ocasión, la convocatoria surgió de forma espontánea a través de gente del pueblo que quiso visibilizar la demanda de zonas verdes y su rechazo a la construcción de las cinco torres aprovechando el repunte de visitantes en la villa.

Desde la plataforma ciudadana impulsora de la consulta popular, con el aval de cerca de 4.000 firmas, reclaman «transparencia e información del proyecto, algo que no se ha dado desde el equipo de gobierno a pesar de haberlo pedido reiteradamente. Lo que sí que hemos comprobado en todo este tiempo es que la participación ciudadana viste, viste mucho, pero no es algo real, no es algo que se facilita».