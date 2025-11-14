La Mancomunidad ha incrementado en un 174% las ayudas sociales de emergencia en los tres últimos años El organismo comarcal aprueba una ampliaación presupuestaria para responder al aumento de solicitudes mientras el PNV alerta de riesgos en la gestión económica

La Mancomunidad de la Merindad de Durango, que agrupa a los municipios de Abadiño, Atxondo, Berriz, Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, Otxandio, Durango y Elorrio, ha aprobado una nueva modificación presupuestaria a fin de reforzar las Ayudas de Emergencia Social (AES), que en los últimos años se han disparado. Estas subvenciones, destinadas a cubrir necesidades básicas de personas en situación vulnerable —como vivienda, alimentación o energía—, se han incrementado un 174% desde el año 2020.

La decisión se ha adoptado con los votos favorables de EH Bildu, Garaiko Herri Taldea e Independientes de Abadiño, y el rechazo del PNV. Conforme a las previsiones de la corporación, este año podría cerrar con más de 800 solicitudes y un gasto total cercano a 1,9 millones de euros, cuando en 2020 el importe no superaba los 827.000 euros.

Aunque el Gobierno vasco aporta 1.021.403 euros a esta partida, la cifra resulta insuficiente, por lo que el organismo comarcal ha dado luz verde a un crédito adicional de 878.114 euros. Este dinero se destinará principalmente a alquiler (258.000 euros), mantenimiento de vivienda (175.000 euros), equipamiento básico (100.000 euros), requerimientos primarios (120.000 euros), energía y suministros (75.000 euros) y otros conceptos complementarios (150.000 euros). La presidenta de la Mancomunidad, Idoia Otaduy, destacó que el objetivo es «garantizar que nadie quede atrás por falta de recursos»; no obstante, pidió a la administración vasca «una mayor implicación financiera con el propósito de que no recaiga todo el esfuerzo en los ayuntamientos».

Por su parte, el PNV del Duranguesado mostró su preocupación por lo que considera una «deriva preocupante» en la gestión económica y organizativa de la entidad supramunicipal. Los alcaldes y alcaldesas jeltzales advirtieron que el gasto destinado a las AES «se ha multiplicado por casi seis en cinco años», lo que, según remarcaron, «pone en peligro el equilibrio económico de la Mancomunidad y, por extensión, la de las localidades que la sostienen».

Asimismo, denunciaron que no se han establecido límites ni criterios de prioridad claros para la concesión de las ayudas, y que los informes de Intervención ya alertan del riesgo de desequilibrio presupuestario. «No estamos en contra de las contribuciones sociales, pero sí de que se gestionen sin planificación ni consenso», afirmaron.

El grupo jeltzale también señaló otros problemas de gestión, como el retraso en la renovación del contrato que garantiza la atención jurídica y psicológica a víctimas de violencia de género, suspendido desde octubre, o la fuga de personal técnico y responsables de área durante la actual legislatura. Por todo ello, han solicitado una reunión urgente con Otaduy a fin de «buscar soluciones y asegurar la continuidad y la calidad de los servicios públicos en la comarca».