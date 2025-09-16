Mallabia reforma un local para ampliar el ultramarinos del municipio Con una inversión de 72.733 euros, la actuación en Arteiz Kalea mejorará la comodidad y accesibilidad del establecimiento

Leire Merino Mallabia Martes, 16 de septiembre 2025, 15:13

El Ayuntamiento de Mallabia ha puesto en marcha la reforma integral del local situado en Arteiz Kalea, 8, que acogerá la tienda de ultramarinos del municipio, con el objetivo de ofrecer un servicio más cómodo, accesible y eficiente a los vecinos. La intervención responde a la necesidad de reforzar la red de servicios municipales y dar respuesta a las demandas cotidianas de la ciudadanía, además de fomentar el comercio local y dinamizar la actividad económica de la localidad. La obra, con un presupuesto total de 72.733,10 euros, se prevé que finalice en diciembre de este año.

El establecimiento anterior, con tan solo 29 metros cuadrados, resultaba insuficiente y requería adaptaciones a fin de cumplir con la normativa sanitaria vigente. Por ello, se realizará una ampliación, llegando a abarcar 70 metros cuadrados. Según el Consistorio, «la redistribución del espacio y la modernización de las instalaciones garantizarán que el negocio funcione como un punto de referencia para la gente del pueblo».