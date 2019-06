Limpiadoras de edificios públicos de Elorrio llevan mes y medio de huelga Concentración de las trabajadoras ayer ante el Ayuntamiento de Elorrio. / ELA Consideran «indigno» la subida salarial del 10% que ha propuesto el Ayuntamiento «sobre un sueldo miserable», matizan desde ELA MANUELA DÍAZ ELORRIO. Miércoles, 12 junio 2019, 21:41

Las limpiadoras de edificios públicos de Elorrio suman un mes y medio de huelga. Han dicho basta a una brecha salarial del 80% con respecto a los trabajadores de limpieza viaria, principalmente hombres, y se han plantado en la biblioteca, la casa consistorial, el polideportivo y otros edificios que dependen del Ayuntamiento, salvo la escuela pública y haurreskola en el que están funcionando los servicios mínimos decretados por Gobierno vasco. Ayer, la plantilla volvió a concentrarse frente a la Casa Consistorial para reivindicar el fin de los recortes de los últimos años, una mejora en las cargas de trabajo de la plantilla y la eliminación de la brecha salarial que padecen con respecto al sector de limpieza viaria, brecha que alcanza el 80% en el Ayuntamiento. De la quincena de empleadas, solo dos -una de ellas eventual- no secundan la huelga.

Desde ELA lamentan el estancamiento de las negociaciones con el Ayuntamiento para mejorar la situación de estas trabajadoras cuyo salario no alcanza los 16.300 euros anuales con jornadas muy bajas y marcada por la precariedad laboral. Aseguran que la situación parece embrocada pese a que llevan desde octubre de 2017 negociando. Desde que iniciaran la huelga indefinida el 29 de abril, no fue hasta vísperas de las elecciones municipales cuando el Consistorio puso sobre la mesa un incremento salarial del 10%, que fue rechazado. «Suena mucho, pero sobre un salario miserable sigue siendo indigno. La gente no hace un mes de huelga para cobrar 25 euros más», matizan.

«Implicación del Consistorio»

El sindicato insiste en que es una «subida engañosa» porque un 10% rondaría los 50 euros al mes para quien tiene una jornada de un 50% y en el caso de la plantilla de limpieza de edificios públicos solo una de las empleadas tiene jornada completa y el resto parcial, que oscila entre el 10 y el 80%. se trata de un sector feminizado en condiciones de miseria que cobran 16.290 euros al año, mientras los hombres que hacen un trabajo similar en limpieza viaria reciben 28.000 euros.

Pese a todo aseguran que sus reivindicaciones «van más allá de las cifras», ya que se trata de un sector feminizado con una brecha salarial del 80% entre hombres y mujeres. En la limpieza viaria el 80% de los trabajadores son hombres y, en cambio, en la limpieza de edificios el 95% son mujeres. Desde ELA recordaron que en el Ayuntamiento hay un solo hombre en el servicio de limpieza de edificios públicos. «El Ayuntamiento tiene una oportunidad inigualable para llevar a la práctica su discurso político en favor de la igualdad», subrayan.

La actual legislación sobre contratación pública permite incluir cláusulas sociales para eliminar todo tipo de discriminaciones, incluidas las de género. De manera que los futuros pliegos de contratación que se vayan a publicar en este sector cuentan con el amparo legal para recoger una previsión con el objetivo de eliminar la brecha. En este sentido, con esta huelga se reivindica «una implicación real tanto del Ayuntamiento como de la empresa adjudicataria Eulen, para hacer realidad la igualdad salarial en el sector de la limpieza».