«El lavado de cara del mercado era necesario, aunque llega tarde»

Leire Merino Durango Viernes, 25 de julio 2025, 16:12 Comenta Compartir

Las obras a fin de transformar la Plaza del Mercado de Durango ya han comenzado. Las verjas delimitan un área en plena remodelación y, al otro lado, María Eugenia Garitaonandia, de 76 años, observa el avance del proceso. «Aquí me traía mi amama. Yo luego venía con mi hija, y ahora vengo sola», dice mientras señala el interior, ya en evolución de mejora. «Me da pena ver los puestos cerrados, pero si sirve para que vuelva la vida, bienvenida sea la obra», añade con ilusión.

Como ella, muchos vecinos siguen de cerca esta intervención municipal que pretende convertir la antigua infraestructura de venta en una superficie moderna, funcional y polivalente. Con un presupuesto de casi 300.000 euros, el proyecto contempla reducir los puestos a diez, distribuidos en los laterales, con el fin de liberar un gran salón central de más de 500 metros cuadrados destinados a actividades gastronómicas, talleres, ferias y un café-restaurante.

Asimismo, otra vecina, Ana María Etxebarria, de 68 años, valora el cambio, aunque con ciertas reservas. «Echaré en falta la estética clásica, ese ambiente de siempre que aportaba identidad al local. No soy muy partidaria de diseños modernos que parecen de museo y que a veces resultan fríos o impersonales», admite. Aun así, lanza una petición al consistorio: «Espero que no se olviden de los mayores, que somos los que más frecuentamos esta zona y también quienes guardamos muchas historias y recuerdos vinculados a ella. Me gustaría que la reforma siga teniendo presente a todos, no solo a los jóvenes».

Más entusiasta se muestra Xabier Andonegi. «El lavado de cara es necesario, si bien llega tarde. La localidad ha crecido, pero el mercado se había quedado parado. No era un sitio al que ibas con ganas», reflexiona. A su parecer, la renovación puede ser mucho más que un punto de compras: «Si lo abren con propuestas de ocio atractivas, catas, una cafetería bonita… podría llegar a ser el nuevo punto de encuentro que necesitamos». Andonegi asegura que la pandemia cambió su forma de consumir. «Redescubrí los productos de cercanía. Hoy en día valoro saber de dónde viene lo que comemos. Este recinto debe ser algo más que un lugar en el que comprar tomates. Tiene que emocionar», agrega.

Otras voces, sin embargo, se muestran más escépticas. Una vecina que prefiere mantener el anonimato entiende que se haya apostado por un diseño que intenta actualizar un entorno tradicional, «con el propósito de ver si funciona»; no obstante, considera que ese tipo de negocio ya no encaja con los hábitos actuales de consumo. «La intención me parece lógica, pero creo que estas fórmulas ya no tienen tanto tirón. Yo habría pensado en cualquier otra utilidad para un espacio tan grande, aunque reconozco el esfuerzo por revitalizarlo», cuenta. Así, entre recuerdos, expectativas y opiniones cruzadas, la Plaza del Mercado empieza a escribir su nueva etapa.

Temas

Gastronomía

Ocio

Comercio

Durango