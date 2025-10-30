Landako Gunea se transformará el fin de semana en un mercado medieval

Javier García Legorburu Durango Jueves, 30 de octubre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Durante tres días, desde mañana y hasta el domingo, el espacio Landako Gunea de Durango, que acoge todos los años la Azoka, se transformará en un escenario de época con la celebración del mercado medieval, una propuesta cultural organizada por la asociación Destellos de Historia, con el apoyo del Ayuntamiento. El recinto se llenará de puestos de productos artesanales, talleres familiares, exhibiciones de cetrería, animación, espectáculos de fuego y recreaciones históricas y la entrada es gratuita.

El mercado abrirá sus puertas mañana en horario de 18.00 a 22.30 horas. Para amenizar el ambiente, una kalejira inaugural marcará el inicio del programa de actividades. Poco despúes, se ofrecerá una actuación de música folk y el público podrá disfrutar del espectáculo de acrobacia aérea 'Ilargi eklipsea', basado en un eclipse de luna. Más tarde, los músicos itinerantes recorrerán el mercado, y a las 21.30 se abrirá el espacio destinado a la restauración. Durante toda la jornada estará disponible la zona infantil y el poblado de artesanos, ofreciendo experiencias interactivas para los más pequeños.

La ciudadanía podrá disfrutar de un espacio ambientado en la Edad Media, con una variada programación que incluirá stands gastronómicos, pasacalles, talleres infantiles, música en directo y acrobacias pensadas para todos los públicos. La actividad continuará el sábado, en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 22.30 horas. La jornada comenzará con una kalejira y al mediodía, tendrá lugar una actuación de música folk, seguida por el espectáculo 'Inkisizio Santua', una recreación inspirada en la Inquisición. Durante la tarde, habrá animación musical con músicos en el recinto y se ofrecerá el espectáculo de Tersites 'El Persa'. La kalejira de la tarde está prevista a las 19.45, seguida una hora después del número de acrobacia aérea 'Dafneren hegaldia'. La jornada finalizará con una última actuación de música folk a las 21.30 y una nueva oportunidad para disfrutar de la gastronomía a las diez de la noche.

Demostración de panaderos

El domingo será la jornada de clausura y a lo largo del día continuarán las actividades de animación y la ambientación medieval. La mañana comenzará con música itinerante a las doce del mediodía, seguida de una demostración de panaderos. Al mediodía, se repetirá la actuación de música folk y los más pequeños podrán disfrutar de los burritos 'sastillo txikiak'. Por la tarde, se celebrará una kalejira y, a las 19.00 horas, tendrá lugar la actuación del grupo Hontoriatarrak. Habrá una última sesión de melodías y, como cierre del evento, una kalejira final recorrerá el recinto a las 20.45. Durante los tres días, la zona infantil y el poblado de artesanos estarán abiertos de manera ininterrumpida.