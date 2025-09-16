Las kuadrillas de Durango se reunirán en torno al sukalki y la tortilla de patata Los grupos que deseen participar en los concursos gastronómicos de Landako Gunea podrán hacerlo desde hoy

Desde primera hora de la mañana, el pabellón multiusos de Landako se convirtió en un ir y venir de cazuelas y delantales.

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 16 de septiembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Un año más, Durango celebrará sus concursos gastronómicos dentro del marco de las fiestas de San Fausto, que siempre aglutina a cientos de vecinos y de kuadrillas. El de sukalki es uno de los más esperados y se celebrará el 11 de octubre en Landako Gunea, y en el mismo escenario, tendrá lugar el de tortilla de patata el 18 de octubre. El año pasado 120 cuadrillas, ataviadas con la camisa blanca y el polo azul distintivo, se animaron a romper el hielo del primer concurso de este guiso tradicional en el marco de los actos festivos. Desde primera hora de la mañana, el pabellón multiusos se convertirá en un ir y venir de cazuelas y delantales.

Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente de manera online, a través del apartado «San Fausto 2025» de la web municipal, www.durango.eus/SF2025. El plazo permanecerá abierto desde hoy a las 10.00 horas hasta el 24 de septiembre a las 14.00 horas, mientras que para el concurso de tortilla de patata se extenderá hasta el 26 de septiembre a las 14.00 horas.

La adjudicación de plazas para ambos concursos se realizará mediante sorteo. El sorteo para el concurso de Sukalki se celebrará el 26 de septiembre, mientras que el correspondiente al Concurso de Tortilla de patata tendrá lugar el 30 de septiembre.

Una vez realizado el sorteo, será necesario confirmar la plaza obtenida para formalizar la participación. En el caso del Concurso de Sukalki, la confirmación deberá realizarse los días 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre. Para el concurso de tortilla de patata, la confirmación se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de octubre.

El de sukalki se celebrará el sábado, 11 de octubre, a partir de las 08:30 horas, en el recinto de Landako Gunea. La inscripción tendrá un coste de 5 euros, que se abonarán en el Intxaurrondo Kultur Gunea. El Concurso de Tortilla de Patata se desarrollará el sábado, 18 de octubre, a las 12.00 horas, también en Landako Gunea. Este certamen contará con dos categorías: una dirigida a personas menores de 15 años, y otra para mayores de 16 años.

Temas

Durango

Patata

concurso