El Koba Live hace temblar Abadiño al ritmo del metal El festival ofrecerá mañana más de diez horas de música y una comida popular con grupos locales e internacionales

Leire Merino Abadiño Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:22 Comenta Compartir

El Koba Live no es un festival más en el calendario cultural del Duranguesado. En apenas cuatro ediciones, esta cita con la música metal se ha consolidado como un evento que atrae a bandas y público de distintos rincones del mundo. Todo ello, sin perder su esencia cercana y local.

«Toda la vida me ha gustado el ambiente de los festivales. Nunca he visto problemas en ellos; al contrario, creo que enriquecen a un pueblo y generan animación alrededor», afirma Sergio Correa, impulsor de la idea inicial. Fue en 2016 cuando presentó por primera vez un dossier al Ayuntamiento de Abadiño. «Al principio las pretensiones eran demasiado altas, pensábamos a lo grande. Poco a poco lo fui adaptando a algo más realista», añade. La pandemia frenó el proyecto, pero también sirvió para alimentar las ganas. En 2021 reunió de nuevo un equipo organizador en el que se sumaron Miguel Angel Rodríguez, su primo, y Oier Albizu, su amigo. Con el apoyo del área de Cultura del consistorio lograron estrenar la iniciativa en 2022. La primera edición, gratuita y con seis grupos locales y nacionales, superó todas las expectativas.

A partir de entonces, el crecimiento ha sido constante: el segundo año dieron el salto con la participación de la banda internacional Primal Fear, un punto de inflexión que les abrió puertas en agencias y medios especializados. En solo tres años pasaron a programar dos jornadas y contar con cuatro conjuntos internacionales.

Aun así, los promotores insisten en que no quieren convertirse en un macrofestival. «La finalidad no es competir con nadie ni copiar fórmulas. Queremos tener personalidad propia», subrayan. Esa identidad se refleja en varios compromisos claros: siempre habrá espacio para grupos locales, alguna banda que cante en euskera y propuestas con un directo potente. «No se trata únicamente de traer lo que nos gusta a nosotros, buscamos ideas que atraigan a los asistentes», explica Miguel.

De cara al futuro, el objetivo es claro: llenar el aforo, mantener el equilibrio entre lo local e internacional y seguir alimentando esa atmósfera única que ha convertido al Koba Live en un encuentro imprescindible. Como dicen sus organizadores, «no tratamos de ser los más grandes, sino de ser diferentes».

Cartel internacional y local

Esta edición, que se llevará a cabo en las instalaciones de las escuelas de Matiena, ha ampliado su horario con conciertos desde el mediodía: Moonshinerds (12.00 horas) y The Electric Alley (13.30 horas) abrirán la jornada antes de la comida popular. La música regresará por la tarde con Asgarth (17.00 horas), Wolfheart (18.30 horas), Onslaught (20.10 horas) y Eclipse (21.45 horas). A las 23.30 horas será el esperado regreso de Ehun Kilo y, finalmente, Before The Dawn cerrará a la 01.10 horas. Las entradas cuestan 40 euros y están a la venta en enterticket.es y koba-live.com/entradas.

Temas

Abadiño

Música