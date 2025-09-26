La Justicia avala levantar 420 pisos en los terrenos del antiguo tren en Durango

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

La urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento del tren en Durango sigue trayendo cola más de una década después. Se bautizó al proyecto con el nombre de 'PERI Ferrocarril', que buscaba revitalizar el centro del municipio, convirtiendo la antigua infraestructura ferroviaria en un área de oportunidad para la construcción de viviendas, comercios y zonas verdes.

El 17 de diciembre de 2012 fue una fecha histórica para Durango. El tren circuló por primera vez por el subsuelo de este municipio tras siete años y medio de obras. El proyecto tenía como objetivo principal eliminar brecha que dividía el municipio, y así mejorar la movilidad y la seguridad de la zona. Al soterrar la vía, se liberaron extensos terrenos. Tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco a finales del 2023, se contempla la construcción dentro del ámbito de 'PERI Ferrocarril' de 420 viviendas (252 libres y 84 pisos sociales y 84 de protección tasada) en la localidad, junto a un parque de aproximadamente 20.000 metros cuadrados y el futuro centro de salud de alta resolución.

La infraestructura había incluido inicialmente la construcción de cinco torres de 18 alturas con la construcción total de 554 viviendas y surgió de la necesidad de recalificar los terrenos liberados tras el desmantelamiento de la vía del tren. El proyecto fue rechazado mayoritariamente por la ciudadanía en una consulta popular realizada hace cuatro años, en 2021, que prefirió una alternativa con menos edificabilidad y más zonas verdes, dando lugar a un acuerdo posterior para transformar los terrenos en un paseo y zonas de esparcimiento.

Cinco años atrás

Ahora el Ayuntamiento ha anunciado que el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Bilbao ha descartado cualquier tipo de «daño» por este proyecto. En este sentido, hay que remontarse cinco años atrás cuando con los votos a favor del anterior equipo de gobierno –EH Bildu y Herriaren Eskubidea–, el Consistorio declaró en noviembre de 2020 «lesivo para el interés público» el proyecto de reparcelación. La secretaria municipal aclaró por aquel entonces que un informe jurídico solicitado por la propia Corporación sostenía que faltaban «contenidos esenciales» sobre «el modo y el momento» en que se cobrarían los 4,2 millones correspondientes a los excesos de adjudicación del plan urbanístico. No obstante, aunque el gobierno municipal actual, formado por PNV y PSE, comparte el contenido de la resolución judicial actualmente, según explican fuentes municipales, «se ha optado por interponer un recurso de apelación siguiendo la recomendación de la secretaría con el objetivo de ofrecer mayores garantías jurídicas a toda la ciudadanía. Se trata de un paso que busca asegurar que cualquier actuación urbanística presente y futura en Durango se lleve a cabo con todas las garantías legales y con el máximo consenso social», subrayan fuentes municipales.

La alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV), reconoce que siguen pensando que no hay lesividad. «Creemos que después de nuestro recurso, volverán a decir que no. Mientras, esperamos alcanzar el acuerdo definitivo con el Gobierno vasco este año para firmar un acuerdo dentro de un proyecto que va a mejorar a la localidad», subrayó. El consejero de Salud, Alberto Martínez, trasladó a las representantes municipales que la redacción para la construcción del centro de alta resolución quedará incluida en el plan de inversiones de Osakidetza para el próximo año.

Temas

Durango