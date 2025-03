Los jóvenes de Durango podrán solicitar ayudas al alquiler hasta el próximo 31 de marzo

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 4 de marzo 2025, 18:46 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Durango, a través de su Área de Juventud, ha lanzado la convocatoria de ayudas al alquiler con el objetivo de facilitar la emancipación de las personas jóvenes del municipio. Esta iniciativa ofrece un respaldo económico para ayudarles a acceder a una vivienda en alquiler y el plazo finalizará el próximo 31 de marzo.

Esta ayuda está dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años empadronados en la localidad que no dispongan de una vivienda en propiedad y que tengan el contrato de alquiler registrado en el servicio Bizilagun. Además, no deben superar los 25.000 euros brutos de ingresos anuales y el alquiler no podrá superar los 850 euros mensuales. En este sentido, la ayuda no es compatible con otras subvenciones al alquiler, salvo con el programa 'Emantzipa' del Gobierno vasco.

El Ayuntamiento mantiene la simplificación del proceso de tramitación introducida el año pasado, reduciendo la documentación que deben aportar las personas solicitantes. Algunas verificaciones seguirán realizándose directamente a través del portal de Interoperabilidad, siempre con la autorización previa del solicitante.

Para esta convocatoria, el Consistorio ha destinado una partida de 50.000 euros. En los últimos años, el número de personas beneficiarias ha variado, con 42 en 2022, 22 en 2023 y 19 el pasado año. Sin embargo, la cuantía media de la ayuda ha aumentado, alcanzando los 1.556,75 euros en el anterior ejercicio.

Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en la oficina HAZ del Ayuntamiento de la villa o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal (www.durango.eus/dirulaguntzak), para lo cual será necesario contar con certificado digital. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Ayuntamiento a través del correo andera@durango.eus o el teléfono 94 603 00 13.

Además, el Servicio de Emancipación Juvenil GAZ del Gobierno vasco ofrece asesoramiento sobre vivienda, empleo y formación para jóvenes que deseen iniciar su proceso de independencia. Se puede contactar con este servicio a través de Whatsapp (646 10 91 26), correo electrónico (gaz@euskadi.eus) o en la web gaz.eus.

«La vivienda es un eje central de nuestro Plan de Gobierno, y esta convocatoria de ayudas al alquiler refuerza nuestro compromiso con la emancipación juvenil en Durango. Sabemos que acceder a una vivienda es uno de los principales retos para las y los jóvenes, por eso seguimos impulsando medidas concretas que faciliten este proceso. Además, hemos simplificado los trámites para que la solicitud sea más ágil y accesible. Animamos a la juventud durangarra a aprovechar esta oportunidad y presentar su solicitud antes del 31 de marzo», subrayó la primera teniente de alcalde, Jesica Ruiz (PSE).