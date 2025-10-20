El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
La joven Irene Cuesta (derecha de la imagen) junto a su compañera Van Galen se dispone a golpear la bola en la final de ayer. LUIS ITURRIOZ

La joven Irene Cuesta reina en el torneo de pádel de San Fausto

91 parejas participaron en la XIII edición del campeonato en fiestas de Durango

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:39

La jugadora de pádel de Durango, Irene Cuesta (23 años) fue una de las protagonista del torneo San Fausto de la villa, organizado por el club local Padelzaleak. La joven venció en dos de las categorías, en la principal mixta junto a Mintegui y en primera femenina, acompañada por la holandesa Van Galen.

El evento congregó a 91 parejas en su XIII edición en las pistas de Arripausueta, con la disputa de un total de 14 finales entre el cuadro de campeones y consolación. Por otro lado, en la final principal masculina de primera, la pareja Rementería-Barrutieta se llevó la txapela, al superar en dos sets a Txertudi y Urionaguena.

«La valoración es muy buena. Además, este año, por primera vez, se ha inaugurado una nueva categoría -segunda femenina-, lo que esperamos que sea una revulsivo para que chica que otros años no se apuntaron por verse fuera de nivel y tener que enfrentarse a rivales de Primera, vean que sí tienen su lugar en fiestas pudiendo optar a su txapela de campeonas. Ha habido un gran ambiente entre los jugadores», subrayó el presidente del club, Ismael de Arriba.

«Hemos visto que la gente sigue esperando a este campeonato para jugar con los del pueblo. También tenengo que agradecer a Durango Kirolak por el apoyo recibido, así como a los patrocinadores. Y por último, y no menos importante, a las personas que me acompañan en la junta directiva que se han volcado para que este campeonato siga funcionando igual de bien que en ediciones anteriores», concluye.

Los participantes, junto a las autoridades municipales y miembros del club posan en la pista de pádel de Arripausueta. LUIS ITURRIOZ

