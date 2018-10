Jaio anaiak acude a la feria de Iurreta con su galardonado queso Maribel y su hijo Andoni, en una de las ferias que visitan. / E. C. El producto que elaboran estos jóvenes de la localidad, que han seguido los pasos de sus abuelos, cuenta con la Denominación de Origen Idiazabal NAHIKARI CAYADO IURRETA. Sábado, 6 octubre 2018, 02:00

La familia iurretarra Jaio Tamayo lleva alrededor de un lustro sin perderse la feria agrícola y artesana que se celebrará mañana como final de fiestas en la localidad que residen. Estarán presentes en uno de los treinta puestos que tomarán parte en la vigésima edición con los quesos que elabora Gorka, uno de los tres hijos, y con los que ya conseguido varios reconocimientos. El año pasado, sin ir más lejos, obtuvo la medalla de oro en un certamen a nivel nacional. «Es muy perfeccionista y consigue todo lo que se propone», señala su ama Maribel. Ella, junto a su hijo Andoni, colaboran en la distribucción de los quesos por las distintas ferias que se organizan en la comunidad.

«Cuando nos comunicó la idea de que quería seguir los pasos de sus abuelos, le apoyamos muchísimo, pero sabíamos que no sería un camino fácil», admite Maribel. De esto hace ya alrededor de siete años. Optó por aparcar sus planes de estudiar arquitectura para matricularse en la Escuela de Pastores de Arantzazu. Estaba decidido y en poco tiempo logró buenos resultados, no sin antes realizar un gran esfuerzo.

Gorka montó la quesería bajo el nombre comercial de Jaio anaiak. No en vano su hermano mayor, Mikel, y el menor, Andoni, colaboran para sacar adelante este negocio familiar. Recurre a la leche de oveja latxa, siguiendo la tradición familiar de varias generaciones de pastores». De hecho, en las etiquetas de los quesos se muestra una antigua instantánea en la que se puede ver a sus abuelos con un rebaño de ovejas. La marca Jaio ya ha conseguido formar parte de la Denominación de Origen Idiazabal.

La quesería de los Jaio está situada a las afueras de Iurreta, y cuenta con una tienda abierta a lo largo de todo el año. Posibilita, además, realizar visitar guiadas para conocer de cerca sus instalaciones y acceder a explicaciones didácticas sobre la elaboración del queso y el mundo del pastoreo. Una degustación deja un buen sabor de boca a los asistentes.

«No nos limitamos solamente a la venta de quesos, también solemos vender productos de la huerta o huevos, dependiendo de la temporada», agrega Andoni. El menor de los tres hermanos lamenta que el trabajo de pastor «no está valorado lo suficiente». Al igual que su ama, hace hincapié en que «no hay descanso. Es una trabajo muy sacrificado, aquí no hay fines de semana ni festivos».

«Esfuerzo psicológico»

En este sentido, Maribel Tamayo remarca que en la escuela de pastores de Arantzatzu «solamente les enseñan lo bonito de la profesión», sin tener en cuenta «todo el esfuerzo económico y psicológico que conlleva» este trabajo. Las dificultades a las que tuvo que hacer frente, tras «salir muy ilusionado», contribuyeron a que Gorka se «desmonorase. Al principio eran todo trabas y había que pagar muchas cosas, menos mal que entre todos conseguimos buscar una solución y ahora está contento», señala su ama.

La matriarca de este negocio familiar lamenta que «la juventud no lo tiene nada fácil, a pesar de que viene pisando fuerte». Ella también ha acabado cogiendo el gusto a la venta de quesos de feria en feria. «Al principio me daba un poco de vértigo tener que andar vendiendo de aquí para allá, pero ahora me gusta y acudimos a todas las que podemos».

Es por ello que mañana tienen una cita importante en la localidad donde residen. El parking ubicado detrás de la iglesia exhibirá repostería, mermeladas, verduras, queso y lácteos, cuero, cerámica o jabones, entre otros productos.