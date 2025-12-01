Iurreta y las vidas que llegaron para quedarse El calendario de 2026 refleja cómo personas de diferentes lugares de España y del mundo en general han hecho de la localidad su hogar y contribuyen a su riqueza cultural

Desde los años 60, Iurreta ha acogido a quienes llegaron de otros lugares de España y del mundo en general, creando así una comunidad diversa e integrada. En 2026, el Ayuntamiento quiere reflejar las trayectorias de estas personas en un calendario que será mucho más que un listado de meses. Recogerá los relatos de cómo cada uno de ellos llegó y se estableció.

Enero está dedicado a Paco Puentes. Su familia procede de Sanabria (Zamora) y arrastra el recuerdo del desastre de Ribadelago, donde la presa se desbordó en 1959. A pesar de que su casa ya estaba aquí, perdieron a numerosos familiares. Él lo tiene claro: «La memoria no se hunde». En febrero aparece Lola González, llegada desde Pereira de Bande (Ourense). Como muchas familias gallegas que eligieron el Duranguesado, hoy disfruta de una vida tranquila y de los paseos junto a su vecina Mari Carmen Abasolo.

Por su lado, marzo da protagonismo a la familia de Souleymane Konate, activo en la asociación Fasoden dedicada a unir y prestar ayuda a los malienses. Llegado de Mali tras abandonar un país en una situación delicada, afirma que tiene «África en las venas, en el corazón y en la cabeza». Desde 2004 toma parte en actividades locales y es uno de los impulsores de Arroces del Mundo. A su vez, abril muestra a Meli González, que vino de Mayalde (Zamora) para ayudar a unos parientes. El cambio fue duro y estuvo a punto de regresar, pero en las fiestas de San Antonios conoció a su novio y se quedó. Actualmente participa en clubs de lectura.

El mes de mayo retrata a Albertina Apaza, de La Paz (Bolivia). Llegó en 2005 «por necesidades económicas» y terminó construyendo en la localidad un hogar mientras cuida «con cariño» a personas mayores. Asimismo, junio recoge la historia de Piedad Palma, nacida en Alconchel (Badajoz). Vivió una integración difícil porque añoraba «el tiempo y el humor de su tierra natal»; sin embargo, a día de hoy reparte su alegría en la organización del bingo y otras actividades en la asociación de mayores.

Julio presenta a Nicoleta Bejenaru, procedente de Tulcea (Rumanía), trabaja en su huerta de Arriandi y lucha por un futuro mejor con su marido y sus dos hijos. Elena Dyba, nacida en Ucrania y criada en Kirguistán, es la protagonista de agosto. Ella huyó hace pocos años del ambiente bélico oriental y sueña con aprender «a bailar el dantzari-dantza». Septiembre será el turno de la marroquí Sara Driouche, que recuerda cuando su padre le dijo: «Deberías irte a Europa», un paso que la llevó a iniciar una nueva vida.

Proveniente del municipio malagueño de Periana, Antonio Gallego ocupa la página de octubre. Comparte su día a día con su hijo Patxi, viviendo una rutina cotidiana. Originaria de Dakar (Senegal), Seynabou Sané es la representante de noviembre. Lleva varios años en Iurreta, donde es secretaria en la sociedad senegalesa And Bolo. Diciembre cierra el año con Luciano Lorenzo, que llegó de niño desde Casillas de Coria (Cáceres) y, aunque nunca olvidó sus raíces, llegando a ser presidente durante muchos años de la asociación extremeña, logró «adaptarse plenamente».