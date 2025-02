Iurreta reflexiona sobre el uso adecuado de las pantallas en la infancia y la juventud

Leire Merino Iurreta Viernes, 14 de febrero 2025, 15:31 Comenta Compartir

«Es vital tomar conciencia de la influencia de las pantallas en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños», ha afirmado Miren Ros Aiartzaguena, experta en el ámbito educativo y fundadora del proyecto Bidelagun. Esta reflexión será el punto de partida de una serie de charlas que el Ayuntamiento de Iurreta, en colaboración con Maiztegi Herri Eskola, ha organizado con el fin de orientar a padres y madres acerca del uso de dispositivos digitales en la infancia y la juventud.

Las reuniones se llevarán a cabo en el Ibarretxe Kultur Etxea. La primera sesión, programada para el 18 de febrero, se centrará en el alumnado desde Infantil hasta 3º de Primaria, mientras que la siguiente, el día 27, abordará a los estudiantes superiores a ese curso. Las inscripciones de la primera charla están abiertas hasta el 17 de febrero y para la segunda, del 24 al 27. Ambas comenzarán a las 17.30 horas.

Aiartzaguena ha destacado la omnipresencia de los aparatos tecnológicos en la vida de los infantes desde su nacimiento, y cómo los adultos son sus modelos a seguir. «Los cerebros de los pequeños de las casas se están desarrollando. Según las experiencias que les pongamos, su cerebro se desarrollará de una manera sana o, por el contrario, perjudicial», ha explicado. Por ello, considera fundamental que la exposición a las pantallas sea «en torno a cero» en edades tan tempranas (concretamente de cero a seis años). «Se exponen a una sobreestimulación que en la realidad no existe», ha afirmado. Por otra parte, entre los siete y los doce años, se aconseja no superar la hora diaria de consumo tecnológico. «Es muy importante tener en cuenta el conjunto; si en el colegio han usado media hora, les queda solamente otro tanto para su disfrute», ha expuesto. En el caso de trece a dieciséis años, «se recomienda un máximo de dos horas.»

Uno de los desafíos que enfrentan muchos progenitores es el modo de gestionar el uso de dispositivos. «En muchas ocasiones, no saben qué hacer. Algunas familias creen que poner el teléfono durante las comidas les ayuda a comer mejor, pero esto es contraproducente», ha advertido. La atención de los niños se desvía hacia lo que ven en la pantalla, descuidando la experiencia de la comida y la interacción familiar. «Con el objetivo de poder conseguir un buen desarrollo físico y mental, tienen que crear vínculos sociales con otros seres humanos», ha asegurado. Sin embargo, otro de los retos es luchar contra la fuerza del grupo. «A menudo, los asistentes me preguntan qué hacer cuando los compañeros de la clase tienen todo tipo de aparatos y el suyo se queda excluido o marginado por no tener».

Las charlas no solo buscan informar, sino también proporcionar herramientas efectivas a fin de fomentar un uso saludable de la tecnología. Aiartzaguena ha enfatizado la necesidad de que los adultos reflexionen sobre sus propias prácticas antes de abrir un diálogo con sus hijos. «Las personas adultas primero tenemos que mirarnos a nosotras mismas», ha concluido.

