Iurreta homenajeará a las mujeres del entorno rural en el 8M

El área de igualdad del Ayuntamiento de Iurreta en colaboración con las asociaciones locales Anderebide Iurretako Emakumeen elkartea, Auskari Ijorretako gazte Feministak, Goiuriako Ama Nagusien ... elkartea y personas usuarias de la Casa de Cultura Ibarretxe, han elaborado una completa programación en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

En la presentación del programa, la concejala del área, Zorione Fundazuri (PNV) dio a conocer que la primera de las actividades, que tiene como objetivo visibilizar el 8 de marzo, está ya en marcha, y consiste en coger un retal de tela para escribir un mensaje y llevarlo de vuelta el 3 de marzo para decorar Askondo. Los retales están ya disponibles en Ibarretxe Kultur Etxea.

Por otro lado, el 7 marzo se proyectará la primera parte del documental elaborado por Anderebide Iurretako Emakumeen Elkartea en el que se recogen los testimonios de mujeres de Iurreta del entorno rural, y que tiene como objetivo preservar las vivencias y experiencias de estas mujeres, que han trabajado sacando adelante la familia y el caserío.

La representante de Anderebide Iurretako Emakumeen elkartea, Ana Urkidi explicó que dicho documental consta de dos partes y un libro, y forma parte del proyecto 'Mujeres Rurales de Iurreta. Pasado, presente y futuro', elaborado a partir de los testimonios de 22 mujeres. Once de ellas nos trasladan a un pasado no tan lejano, y nos cuentan como han vivido sus madres y ellas mismas trabajando en el caserío, mientras que otras once, nos relatan cómo es su proyecto de vida unido al caserío hoy en día y cómo puede ser el futuro.

«Queríamos algo sencillo, pero finalmente al contar con la colaboración de 22 mujeres decidimos hacerlo en dos partes. En la primera de ellas conoceremos las vivencias de las mujeres de antes, y en la segunda cómo es hoy en día la vida en el caserío, y lo que nos depara el futuro». Urkidi agradeció la participación de todas ellas, dos de las cuales se encontraban presentes en la presentación, las cuales afirmaron que ellas han contado en el documental lo que han vivido.

Este proyecto, que también ha tenido su reflejo en el calendario de este año, ha sido subvencionado con la beca de creatividad del Ayuntamiento de Iurreta y también ha contado con la ayuda de las Cofradías de Iurreta, así como de las empresas Smurfit Westrock y Furesa de Iurreta. El 20 de marzo, junto con la proyección de la segunda parte del documental se homenajeará a todas las mujeres del ámbito rural de Iurreta, para agradecer su sacrifico, esfuerzo y legado.

Entre el resto de actividades no faltarán la declaración institucional el 7 de marzo, y la manifestación y lectura Baflepoteo del 8 de marzo a las 12.00 del mediodía organizado por Auskari Ijorretako Gazte Feministak. Ese mismo día también tendrá lugar la comida de mujeres en Aboro Jatetxea amenizada con música y organizada por la asociación de mujeres de Iurreta, Anderebide, y un luntx y música con DJ en el centro de mayores a partir de las 19. 30 . El autobús para la comida saldrá a las 14:00 horas desde Maspe y la vuelta será a las 19.00 horas. Para más información se puede contactar con Anderebide Iurretako Emakumeen Elkartea en el teléfono 616 49 05 06 y a través del email anderebide@gmail.com

La programación se completa con el coloquio 'Mujeres y literatura' de la mano de Josune Muñoz y Jasone Osoro que tendrá lugar el 13 de marzo a las 18.30 de la tarde. Para asistir tanto a la proyección del documental como para el coloquio 'Mujeres y Literatura' será necesaria la inscripción previa a través de los teléfonos 946 215 372, 688 696 503 (WhatsApp), o el email gizarte-ongizate@iurreta.eus, en el caso del documental y en el 946 812 726 / 688 863 736 (WhatsApp) y el email biblioteka@iurreta.eus para el coloquio.