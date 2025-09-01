Iurreta contará el lunes que viene con la unidad móvil para renovar el DNI y pasaporte Los interesados deberán solicitar cita previa antes de este viernes a las 13.00 horas en las oficinas de la Policía Municipal

Leire Merino Iurreta Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

El 8 de septiembre la unidad móvil de la Policía Nacional estará en la carpa de Askondo de Iurreta para tramitar y renovar el DNI y el pasaporte. Las personas interesadas deberán solicitar cita previa antes de este viernes a las 13.00 horas en las oficinas de la Policía Municipal de la localidad. El servicio tiene el objetivo de facilitar gestiones esenciales sin necesidad de desplazamientos, permitiendo además activar certificados digitales del DNI electrónico.