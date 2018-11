Investigan a un vecino de Elorrio por colocar cámaras en el baño de mujeres de un bar Los dispositivos colocados presuntamente por el sospechoso, de unos 40 años, fueron detectados en octubre, segun ha confirmado la Ertzaintza MANUELA DIAZ Elorrio Lunes, 12 noviembre 2018, 13:02

La Ertzaintza ha abierto diligencias contra un vecino de Elorrio, de unos 40 años, por colocar varias cámaras en el baño de mujeres de un céntrico bar de la localidad. Según ha informado el departamento de Interior, los dispositivos fueron detectados a finales del pasado mes de octubre y en estos momentos se encuentran a la espera de que concluya la investigación.

El movimiento feminista ha lanzado a través de Whatsapp un vídeo denuncia en el que señala que el autor de los hechos «es un hombre blanco, de Elorrio de unos 40 años», que ya ha sido imputado por este delito, «y seguro que te lo has cruzado más de una vez sin sospechar que fuera capaz de ello», explican. No obstante, según fuentes cercanas, el imputado no trabajaba en el establecimiento hostelero y pese a todo logró colocar las cámaras sin levantar sospechas.

«La primera se encontró en julio y la última, hace unos días», asegura el movimiento feminista en el vídeo. Para el colectivo feminista «es una clara y grave agresión hacia la intimidad de todas las mujeres de Elorrio» y por ello, la respuesta debe ser también «conjunta». Asimismo muestran su apoyo a todas las mujeres de la localidad que «hemos sufrido esta agresión» y ponen en valor la actitud del establecimiento, «por parar y denunciar» los hechos. «¡No permitiremos violencia machista en Elorrio!», enfatizan. De momento, el jueves, a las siete de la tarde, llaman a una concentración en la plaza de esta localidad.