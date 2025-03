Investigan el intento de rapto de una menor en Durango

Leire Merino Durango Lunes, 24 de marzo 2025, 18:02 Comenta Compartir

El Duranguesado vive momentos de preocupación después de registrarse un segundo supuesto intento de secuestro en menos de una semana. El último incidente tuvo lugar el pasado jueves en torno a las 19.45 horas, en la calle Tronperri de Durango, donde una mujer de unos 43 años intentó, de manera insistente, convencer a una menor a fin de que subiera a un vehículo. Ante la persistencia de la desconocida, la niña decidió marcharse, evitando así una situación potencialmente peligrosa. Su tutor legal interpuso una denuncia en la comisaría de la Policía Municipal, que ha trasladado el caso a la Ertzaintza con el fin de llevar a cabo una investigación.

«Me da muchísimo miedo lo que está pasando. Yo ya he aconsejado a la mía que no se separe nunca del grupo. Es una pena que con 12 años tenga que andar con esa inseguridad», ha explicado Ainhoa Urrutia, una vecina del barrio. A su vez, un vecino que ha preferido no dar su nombre comenta que «a pesar de que vivimos aquí al lado, en los próximos días prefiero acompañar a mi hijo. Él asiste a clases de inglés en la academia que se encuentra en esta calle. Nos da terror que pueda ser el próximo». Ana García, una abuela duranguesa de tres niñas, ha mostrado su enfado por lo acontecido. «Estas cosas no se pueden permitir. ¿Qué va a ser lo siguiente? no van a parar hasta que lo consigan».

Frente a este suceso, el Ayuntamiento ha instado a la ciudadanía a extremar la precaución y vigilar de cerca a los menores, reforzando además la seguridad en los lugares frecuentados por niños. De igual modo, han querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos, subrayando que «la colaboración de todos es clave a fin de garantizar la protección de los más pequeños». Asimismo, han insistido en la importancia de mantener una actitud atenta, especialmente en espacios públicos y zonas de ocio infantil. Por su parte, ambos cuerpos policiales trabajan de forma coordinada para esclarecer los hechos y han reforzado la vigilancia.

Esto no es un hecho aislado. El pasado martes por la tarde, en las inmediaciones del polideportivo local de Elorrio, un hombre supuestamente trató de llevarse a una niña de 10 años. Según informó el Consistorio, los padres de la víctima alertaron a la Policía Municipal alrededor de las 18.00 horas, tras percatarse de que un varón se había dirigido a su hija con el objetivo de pedirle que lo acompañara.