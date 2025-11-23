El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Santuario de Urkiola teñido de blanco.
El Santuario de Urkiola teñido de blanco. Dani Doncel

Las impresionantes imágenes aéreas del Parque Natural de Urkiola nevado

El videógrafo del Duranguesado, Dani Doncel, ha aprovechado este fin de semana para sobrevolar la zona con su dron

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

Este pasado viernes, las primeras nieves del año dejaron una estampa espectacular en el Parque Natural de Urkiola. Un escenario completamente invernal en pleno mes de noviembre. En este contexto, el videógrafo del Duranguesado, Dani Doncel, ha aprovechado este fin de semana para sobrevolar la zona con su dron y capturar desde el aire el Santuario de Urkiola, la cordillera de Anboto y los alrededores recién teñidos de blanco.

Doncel ha explicado que el material ha sido grabado «aprovechando la luz temprana del día, cuando prácticamente no había huellas sobre la nieve». Las espectaculares imágenes son del pasado viernes cuando una ola de frío polar dejó las primeras nevadas en el territorio vizcaíno.

Los primeros copos cayeron en cotas muy bajas para esta época del año, lo que obligó a cerrar varios puertos en Euskadi, la mayoría en Álava. En Bizkaia, el temporal se notó con nieve y temperaturas muy bajas, incluso, a menos de cero grados en algunos municipios del interior.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  6. 6 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  7. 7

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  8. 8

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  9. 9 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  10. 10

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las impresionantes imágenes aéreas del Parque Natural de Urkiola nevado