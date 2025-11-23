Las impresionantes imágenes aéreas del Parque Natural de Urkiola nevado El videógrafo del Duranguesado, Dani Doncel, ha aprovechado este fin de semana para sobrevolar la zona con su dron

Leire Merino Abadiño Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:11

Este pasado viernes, las primeras nieves del año dejaron una estampa espectacular en el Parque Natural de Urkiola. Un escenario completamente invernal en pleno mes de noviembre. En este contexto, el videógrafo del Duranguesado, Dani Doncel, ha aprovechado este fin de semana para sobrevolar la zona con su dron y capturar desde el aire el Santuario de Urkiola, la cordillera de Anboto y los alrededores recién teñidos de blanco.

Doncel ha explicado que el material ha sido grabado «aprovechando la luz temprana del día, cuando prácticamente no había huellas sobre la nieve». Las espectaculares imágenes son del pasado viernes cuando una ola de frío polar dejó las primeras nevadas en el territorio vizcaíno.

Los primeros copos cayeron en cotas muy bajas para esta época del año, lo que obligó a cerrar varios puertos en Euskadi, la mayoría en Álava. En Bizkaia, el temporal se notó con nieve y temperaturas muy bajas, incluso, a menos de cero grados en algunos municipios del interior.