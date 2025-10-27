Historias de miedo, calabazas y tradición protagonizan la semana en Mallabia

Leire Merino Mallabia Lunes, 27 de octubre 2025, 15:50 Comenta Compartir

Mallabia da inicio hoy a una intensa semana cultural que culminará el viernes con la celebración de la 'Gau Beltza' o 'Noche de las almas'. Esta tradición ancestral, vinculada al mundo rural y a los ritos de transición entre el verano y el invierno, recuerda el vínculo con los antepasados y el universo misterioso de las tinieblas y sombras, muy anterior a la popularización de Halloween.

El programa empezará hoy a las 17.30 horas en el espacio conocido como Kontzejuzarrea con un taller dirigido a adultos impartido por Naroa Martínez bajo el título 'Hablar de la vida y la muerte con amor. Cómo hablar de la muerte con niños y jóvenes'. La propuesta busca hacer reflexionar acerca de la manera de afrontar el tema en el entorno familiar y educativo, ofreciendo herramientas a fin de tratarlo con serenidad y afecto.El jueves las actividades se llevarán a cabo en la biblioteca local, donde se harán dos sesiones de cuentacuentos a cargo de la narradora navarra Lur Usabiaga. A las 17.00 horas la sesión estará enfocada en los alumnos de Educación Infantil, y a las 18.00 horas será el turno de los estudiantes de Primaria.

La cita principal llegará el viernes con la fiesta de la Gau Beltza. La jornada comenzará a las 16.30 horas con una gincana que partirá desde Kontzejuzarrea, orientada a niños a partir de 1.º de Primaria. A las 17.30 horas, en el mismo punto tendrá lugar el vaciado y decoración de calabazas. Cada participante deberá llevar su propia calabaza y los utensilios necesarios de casa. De forma paralela se instalará un photocall en la plaza para inmortalizar la tarde festiva. A las 18.30 horas comenzará el acto 'Encender la oscuridad', durante el cual se iluminarán las calabazas, se bailará en torno al fuego, se apagarán las luces y se cantarán coplas tradicionales. Tras ello, habrá ronda musical por las calles del pueblo y, al terminar, se repartirán bollos con chorizo y caldo caliente. La velada concluirá a las 20.00 horas con la obra de teatro 'Madarikaostiok!!!', interpretada por Ruben Merkina y dirigida a mayores de 16 años.

Asimismo, a lo largo de toda la semana permanecerá abierta una exposición sobre esta costumbre elaborada por el alumnado de la escuela del municipio, que podrá visitarse en la biblioteca, el centro de salud y varios escaparates de comercios locales. Por su parte, la organización ha comunicado que, en caso de mal tiempo, todos los actos programados se trasladarán al pórtico de la iglesia.

