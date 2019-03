Herriaren Eskubidea atrae a representantes de las plataformas ciudadanas de Durango Dieciocho de los veintitrés integrantes de la lista tomaron parte en la presentación en el Elkartegi . / Y. R. Once de sus integrantes no están adscritos a partidos, por lo que se presenta como coalición con Ahal Dugu Podemos e Independienteak YOLANDA RUIZ DURANGO. Miércoles, 13 marzo 2019, 23:03

«No ha sido una decisión fácil. Me lo he estado pensando. Siempre he trabajado en el voluntariado y en las asociaciones y, de alguna manera estaba haciendo política sin saberlo, así que he optado por cambiar el escenario». Con estas palabras María Oñate Ereñaga justifica su integración en Herriaren Eskubidea, que en las próximas elecciones se presenta en coalición con Ahal Dugu Podemos e Independienteak. Ella, que ocupa el número cuatro, es una de las representantes de la plataforma de familias que desde finales de 2017 reivindica espacios para el ocio infantil y juvenil en Durango. Pero no es la única integrante de los colectivos creados por la ciudadanía que se han visto atraídos por esta canditatura.

Mikel Uriguena, de Erabaki, ha decidido también dar un paso al frente y ocupar el séptimo puesto. En los dos anteriores también se sitúan dos integrantes de la plataforma creada para reivindicar el espacio verde de Mikeldi donde se prevé habilitar un parking. Se trata de Ángel Martínez y Mónica González. Los cuatro son independientes entre los siete primeros puestos.

El actual edil Jorge Varela ocupa el tercer puesto de la plancha liderada por Julián Ríos, «única cabeza de lista con experiencia en el Ayuntamiento», destacó la portavoz de Ahal Dugu Podemos en Juntas Neskutz Rodríguez, número dos de la coalición en Durango. Dieciocho de sus veintitrés integrantes participaron en la presentación de la candidatura el pasado martes por la tarde en el Elkartegi.

Con una puesta en escena en continuo movimiento pretendían remarcar también la inceactividad desarrollada en los últimos cinco años, así como el atractivo que Herriaren Eskubidea ha tenido para los movimientos sociales que se han incorporado a la plancha en la segunda legislatura que se presentan. Tras destacar el éxito obtenido en su debut, al lograr tres representantes en la Corporación, subrayaron que su presencia en el Ayuntamiento ha contribuido a que se hable de transparencia y participación.

La coalición, que también integra en sus filas a Alberto Silva, dePediatría 24 Horas, destacó que la salud es vital en su candidatura, que apuesta por hacer una localidad amable para todas las personas. Además de recuperar el espacio público, aboga por activar la vida social y habilitar un pulmón verde en el centro de Durango. «No queremos torres de lujo», manifestó Ríos.