Herri Maite ofrecerá piezas inéditas para acordones en el concierto de hoy en Durango MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 21 junio 2019, 22:46

Las míticas bandas sonoras de 'La Bamba' o 'La Odisea 2001' llegan a Durango de la mano del veterano grupo de acordeones Herri Maite de la villa Las piezas forman parte del concierto que ofrecerá esta tarde, a partir de las 19.00 horas en la iglesia de Jesuitas, el consolidado colectivo de la villa, que el pasado año cumplió el trigésimo aniversario de su formación.

Los acordeones de Herri Maite, acompañados del sonido de la percusión, interpretarán un total de dieciocho piezas, en su mayoría «inéditas» para orquesta de acordeones, tal y como ha dado a conocer el director del grupo, Antonio Núñez.

Un laborioso programa que, en palabras del responsable de este veterano grupo durangués, ha requerido de un importante trabajo de búsqueda, adaptación, modificación y trabajo conjunto de todos los temas. Pero en la organización del concierto que se podrá escuchar esta tarde han jugado un papel importante tanto Endika Delgado, encargado de controlar la proyección visual, como el percusionista y baterista Iker Hernández Legorburu, que ha aportado su buen hacer en el resultado final.

El repertorio programado para esta tarde agrupará las obras de bandas sonoras muy conocidas como 'Odisea 2001', 'Braveheart' o 'El último mohicaco' con éxitos de música latina como 'La Bamba'. También sonarán canciones de los años 60 y 70 tan célebres como el 'Aleluya' de Leonard Cohen o el 'We are the World' que marcó una época.

Junto a los instrumentistas, una pantalla proyectará imágenes relacionadas con lo que en ese momento están interpretando.