Hemendik Harantz se crea para abastecer de ropa a personas refugiadas

El colectivo de apoyo al refugiado Hemendik Harantz Durangaldea se presentará mañana en Elorrio. Lo hace con un encuentro solidario con charlas y conciertos que busca recaudar fondos para comenzar su andadura y convertirse en almacén de ropa para abastecer durante todo el año a los miles de refugiados que llegan a Europa desde distintos puntos de África y Asia. Nacidos hace apenas tres meses, su objetivo también es denunciar la situación actual a través de campañas de sensibilización, exposiciones y charlas. En los conciertos de esta tarde sonarán nombres como Aiora de Zea Mays o la donostiarra Sara Zozaya, artistas que tomarán parte el próximo sábado en Hirian, el aperitivo del BBK Live.

Aunque ya han empezado a trabajar y justo nada más constituirse colaboraron con Zaporeak en la recaudación de 2.000 kilos de comida para la isla de Lesbos, la de mañana será su puesta de largo en sociedad. La jornada incluye conciertos, chalas y una exposición. La cita arrancará a las once con una mesa redonda sobre la migración y las fronteras. Moderada por Libe Mimenza, contará con la participación de Salvamento Marítimo Humanitario, Atxondo Harrera Herria, No Name Kitchen, Artea Proiektua y Hemendik Harantz.

Al mismo tiempo, en la plaza han organizado talleres infantiles. A las siete de la tarde, darán comienzo los conciertos, cuya entrada será de cinco euros. La cantautora donostiarra Sara Zozaya, el dúo de componentes de Zea Mays formado por Aiora y Piti y el nuevo proyecto de Erik Berganza 'Abereh', serán los primeros en subir al escenario. Tras un receso, a las diez, la música volverá con Sermonds, Radio Revolución y Selektah 9MM.

La jornada se completará a partir del lunes con la exposición 'Gaur zu, bihar ni?', que podrá visitarse hasta finales de mes en Iturri.