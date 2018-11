Los guitarristas Lonj y Hector Wat participan en el festival de jazz de Elorrio El quinteto durangués Nevadah abre esta tarde el festival. / A. A. El quinteto Nevadah, de Durango, abre hoy la vigésima novena edición, que se prolonga hasta el día 18 NAHIKARI CAYADO ELORRIO. Jueves, 8 noviembre 2018, 01:00

El Festival de Jazz Blues de Elorrio vuelve a marcar, como cada año desde 1990, que reunió a Pío Lindegaard y Mario Negrete, el ritmo en otoño. La vigésimo novena edición que organiza el Arriola arranca esta tarde con un cartel de altura por el que pasarán grandes nombres de la escena como el del guitarrista Lon y su trío de blues, destacado artista francés que ha tocado junto a grandes ídolos como BB King o T-Model Ford. El sábado llegará a Elorrio para deleitar al público con su música inspirada en el blues, el folk, el country, el rock and roll y el boogie, además de su sentido del humor que tanto le caracteriza al interactuar con el público.

La presente edición contará también con otras figuras importantes como el histórico guitarrista Hector Watt, quien ha formado parte de consagrados grupos de Texas como Lou Ann Barton, Uncle John Turner Band y Texas Cannonballs. Actuará el día 17, a las 22.30 horas.

Los también conocidos Broken Brothers, por su parte, llegarán este domingo para poner en danza al público con sus energéticas interpretaciones al ritmo de funk, góspel, ska, rap y el jazz más actual. The Cherru poopers actuará el día 15, a las 21.30 horas, con la música negra más bailable que impregna el repertorio de este grupo bilbaíno. Un día después, actuará el guitarrista, compositor y arreglista musical Ángel Unzu, guitarrista de Benito Lertxundi y Gontzal Mendibil. Lo hará con su nuevo proyecto en donde se distancia de su larga trayectoria acústica para desarrollar una vertiente eléctrica y electrónica.

La apertura del telón del festival, sin embargo, lo abrirá esta noche, a las 21.30 horas, el quinteto durangués Nevadah, un grupo de rock and roll, garaje y blues formado hace cuatro años. Presentará su último trabajo 'We're coming to you' en un directo enérgico. Mañana, a las 22.30 horas, será el turno de Dani Pozo Quartet, una banda formada por conocidos y talentosos jóvenes músicos del Estado. Una propuesta fresca que no dejará indiferente a nadie.

El dúo gasteiztarra Tobaco Road clausurará el domingo, día 18, el festival, que incluye ocho conciertos de pequeño formato. Centrará su repertorio en una parte acústica, basada en el blues del delta, y otra que carga la guitarra eléctrica. Las dos partes están invadidas por temas propios originales dando dinamismo y personalidad al bolo.