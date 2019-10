LAS FRASES El Gobierno vasco quitará las ayudas a las asociaciones rurales sin mujeres directivas Más de un centenar de baserritarras reivindicaron ayer en Durango que se visibilice su trabajo. / M. DÍAZ El Ejecutivo da un plazo de cuatro años e impone una cuota femenina del 20% en los órganos de decisión para mantener las aportaciones públicas MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 15 octubre 2019, 21:38

Hace cuatro años, Euskadi se convertía en la primera comunidad autónoma en regular la situación de la mujer rural. Buscaba entonces dignificar su trabajo y promover su acceso a la titularidad de las explotaciones, hasta entonces a manos de los hombres en su mayoría. Aunque la situación ha mejorado y una de cada dos está asociada y acapara alrededor del 40% de las explotaciones, sigue quedando mucho camino para acabar con la desigualdad en el campo.

El Gobierno vasco anunció ayer que en breve reactivará la comisión de mujeres rurales y que «no le temblará el pulso» para denegar las subvenciones a todas las asociaciones que, dentro cuatro años, no superen el 20% de participación femenina en su junta directiva. En 2025, el porcentaje tendrá que superar el 30%. El objetivo es promover su participación en la toma de decisiones, explicó ayer en Durango el director de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, Jorge Garbisu, durante la decimosexta jornada que se desarrolla conmotivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las 120 asistentes alzaron la voz para reivindicar su derecho al desarrollo, al bienestar y al reconocimiento de su labor.

La medida ha chirriado entre las que sí toman parte de esos órganos de decisión. Según Iratxe Martínez, presidenta de Landa XXI, estos tiempos no se ajustan a la realidad porque «la mujer no quiere hacerse visible y en muchos casos se hace titular de la explotación pero quien acude a las reuniones es el hombre».

Advierten que las asociaciones y cooperativas están tratando de saltarse la norma alegando que no tienen socias. Y en estos casos, el Gobierno vasco podría levantar la mano. «Nuestro fallo es no sacar pecho y hacernos visible, y el de las instituciones es no filtrar la realidad, y desde luego cuatro años no será suficiente para equilibrar nuestra presencia en los órganos de decisión», advierte la presidenta de Landa XXI, asociación que aglutina a un millar de socias, el 75% de las baserritarras de Bizkaia.

«La conciliación es dura»

La directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco, Jone Fernández, aseguró que se está avanzando en la buena dirección. Además de animar a este sector a que tenga mayor peso en los ámbitos de decisión, incentivará su participación en proyectos de emprendimiento.

Visibilizar su presencia y poner en valor su trabajo es un paso previo para la directora de agricultura de Diputación foral de Bizkaia. «El trabajo de la mujer en el medio rural aunque ha sido crucial, siempre ha pasado desapercibido», insistió Maite Peñakoba. Y en esta línea se pronuncia la asociación Landa XXI, que ayer presentó 'Zuaitza', un video con 16 entrevistas y una exposición de fotografías. El montaje, que esperan sea itinerante, recoge el pasado, presente y futuro de la profesión.

Julia Carro, de 97 años, cuenta como hace dos años cuando aparcó los trabajos del campo a los que ha dedicado toda su vida ha «empezado» a vivir. Su sobrina nieta Miren Meabe representa a sus 33 años el presente . Esta fisioterapeuta montó hace once años una explotación de burros de las Encartaciones. «Hoy en día que una mujer sea propietaria está más que aceptado, pero en materia de conciliación es duro», señala.