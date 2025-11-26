El futuro centro de salud de Durango incorporará catorce especialidades

Javier García Legorburu Durango Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Los habitantes de las comarcas del Duranguesado y de Lea-Artibai van a ver renovada la asistencia sanitaria, con el futuro centro de alta resolución que se ubicará junto a la estación de tren de Durango. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, en el ambulatorio de la localidad. Se trata de una iniciativa que se enmarca en el proceso de mejora de la asistencia sanitaria de la OSI Barrualde-Galdakao, con una inversión de 35 millones de euros. El Departamento de Salud y Osakidetza anunció ayer que las obras tendrán una duración de dos años y medio y comenzarán en 2026, una vez cedida la parcela del ferrocarril por el Ayuntamiento

El nuevo edificio, que se construirá en los terrenos liberados de la antigua playa de vías, junto a la estación de Durango, reunirá en un único edificio de 13.500 metros cuadrados a cerca de 300 profesionales de Osakidetza. Esta nueva infraestructura pública atenderá a poblaciones como Amorebieta, Abadiño. Elorrio, Berriz, Markina u Ondarroa, entre otros. Ofrecerá catorce especialidades hospitalarias: traumatología, rehabilitación (con gimnasio incluido), neumología, digestivo, oftalmología, endocrinología, otorrinolaringología, urología, reumatología, cardiología, dermatología, neurología, cirugía general y ginecología. El complejo incorporará 62 consultas dedicadas a medicina de familia y pediatría y será la sede del Punto de Atención Continuada.

Las instalaciones ofrecerán,m además, los servicios de radiagnóstico con mamografía, TAC con contraste y resonancia magnética, retinografía y un vehículo de intervención rápida (VIR) con médico para municipios del entorno. Según recalcaron desde el Gobierno vasco, este edificio servirá de base de operaciones para el vehículo de intervención rápida del servicio de emergencias de Osakidetza y permitirá alojar al equipo humano de intervención y el almacenaje del equipo.

Multitud de servicios

El centro de alta resolución «permitirá acercar más servicios especializados a la ciudadanía, evitando desplazamientos y mejorando la atención en el territorio –subrayó el consejero de Salud–. Venimos con los deberes hechos y con ilusión por un proyecto que fortalece nuestra red asistencial y mejora la calidad de vida de los ciudadanos». Las instalaciones reunirán los servicios que se prestan en el centro de salud de Landako, el ambulatorio de especialidades y el hospital de día de salud mental. El Gobierno vasco ya ha incorporado en sus presupuestos de 2026 para Sanidad una partida de 500.000 euros para iniciar la licitación del proyecto de construcción.

Este espacio albergará la atención primaria, la especializada hospitalaria, así como la atención sociosanitaria e incluirá procedimientos de diagnósticos y terapéuticos, actividades de promoción y prevención, atención a la infancia y adolescencia, adultos y mayores, además de la salud mental, entre otros. Las tres plantas sobre rasante estarán dedicadas al uso asistencial y servicios generales, además de la de instalaciones y una planta baja destinada al aparcamiento. «De esta manera, establecemos las bases de un futuro con actuaciones ambiciosas, de calidad y seguridad sanitaria, tanto en este enfoque integral en Durango como en la mejora asistencia hospitalaria», concluyó el consejero, Alberto Martínez.

«Un proyecto que marcará un antes y un después en la atención sanitaria»

La alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, ha puesto en valor el avance. «Tras años de trabajo, damos un paso clave con la presentación del Plan Funcional del nuevo Centro de Alta Resolución, un proyecto que marcará un antes y un después en la atención sanitaria de nuestro municipio. La ubicación elegida, en los terrenos del PERI Ferrocarril, encima de la estación de EuskoTren y a escasos metros de la parada de autobuses, no es casual: responde a la voluntad de facilitar el acceso a todas las personas, vivan en Durango o en municipios cercanos, utilizando el transporte público». En este sentido, ha explicado que «además del Centro de Alta Resolución, en estos mismos terrenos se prevé la construcción de 420 viviendas y un gran parque urbano. Para ello, el Ayuntamiento está trabajando de forma coordinada con ETS, el Departamento de Hacienda y Finanzas y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Este acuerdo no solo permitirá mejorar nuestra red de servicios sanitarios, sino también dar respuesta al importante reto de acceso a la vivienda, siempre con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida de los durangarras.»