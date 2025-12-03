El festival de música metal de Abadiño cancela la edición del año que viene La organización del Koba Live suspende el evento por la reducción de ayudas económicas por parte de la Diputación y del Ayuntamiento

Desde sus inicios en 2022, se había consolidado como un referente en la escena musical vasca.

Leire Merino Abadiño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

El festival Koba Live, cita ineludible de la música metal y rock en Abadiño, no se celebrará en 2026. La asociación organizadora sin ánimo de lucro Sugaar Musika Elkartea ha decidido que no es viable debido a «los recortes en las ayudas económicas recibidas por la Diputación Foral de Bizkaia y, de cara al próximo año, por el Ayuntamiento de la localidad».

Aunque la última edición celebrada en septiembre fue la primera que no generó pérdidas, la reducción del presupuesto impide mantener los «estándares de calidad y seguridad» que consideran necesarios. «Nuestra idea no era dejarlo de este modo, pero no nos ha quedado otro remedio», han asegurado. Asimismo, explican que esta decisión «podría ser un adiós definitivo o un hasta pronto», ya que no descartan retomar el evento en el futuro.

Desde sus inicios en 2022, el Koba Live se ha consolidado como un referente en la escena musical vasca, destacando por la presencia de grupos internacionales, el respaldo a bandas locales y emergentes, y su ambiente cercano y comunitario. El festival ha atraído público de distintos lugares y se ha convertido en un punto de encuentro clave del calendario cultural del Duranguesado, combinando conciertos y actividades culturales.

Por su parte, los organizadores han querido agradecer mediante un comunicado el apoyo recibido a lo largo de estos años y enviar un mensaje especial a los Kobazales y voluntarios, cuya colaboración «ha sido fundamental para que este proyecto haya sido posible».