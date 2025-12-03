El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desde sus inicios en 2022, se había consolidado como un referente en la escena musical vasca. Koba Live

El festival de música metal de Abadiño cancela la edición del año que viene

La organización del Koba Live suspende el evento por la reducción de ayudas económicas por parte de la Diputación y del Ayuntamiento

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:15

Comenta

El festival Koba Live, cita ineludible de la música metal y rock en Abadiño, no se celebrará en 2026. La asociación organizadora sin ánimo de lucro Sugaar Musika Elkartea ha decidido que no es viable debido a «los recortes en las ayudas económicas recibidas por la Diputación Foral de Bizkaia y, de cara al próximo año, por el Ayuntamiento de la localidad».

Aunque la última edición celebrada en septiembre fue la primera que no generó pérdidas, la reducción del presupuesto impide mantener los «estándares de calidad y seguridad» que consideran necesarios. «Nuestra idea no era dejarlo de este modo, pero no nos ha quedado otro remedio», han asegurado. Asimismo, explican que esta decisión «podría ser un adiós definitivo o un hasta pronto», ya que no descartan retomar el evento en el futuro.

Desde sus inicios en 2022, el Koba Live se ha consolidado como un referente en la escena musical vasca, destacando por la presencia de grupos internacionales, el respaldo a bandas locales y emergentes, y su ambiente cercano y comunitario. El festival ha atraído público de distintos lugares y se ha convertido en un punto de encuentro clave del calendario cultural del Duranguesado, combinando conciertos y actividades culturales.

Por su parte, los organizadores han querido agradecer mediante un comunicado el apoyo recibido a lo largo de estos años y enviar un mensaje especial a los Kobazales y voluntarios, cuya colaboración «ha sido fundamental para que este proyecto haya sido posible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  5. 5

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  6. 6 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  7. 7

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El festival de música metal de Abadiño cancela la edición del año que viene

El festival de música metal de Abadiño cancela la edición del año que viene