«No hay una feria que reúna tanta cantidad y variedad de ganado» José Luis Navarro posó ayer ante las instalaciones que acogerán el domingo 250 cabezas de ganado. / N. CAYADO Se muestra orgulloso de que la de San Blas, que se celebrará este domingo, sea «la más completa de Euskadi» José Luis Navarro Alcalde de Abadiño NAHIKARI CAYADO ABADIÑO. Jueves, 31 enero 2019, 01:00

La próxima feria de San Blas será la última que José Luis Navarro la vive con la responsabilidad que supone ejercer de alcalde de Abadiño. Admite que siente «pena» pero trabaja con intensidad para recibir a la multitud prevista al coincidir este año la fiesta en domingo. El Ayuntamiento contratará a cerca de un centenar de personas para controlar que todo esté en orden.

-¿Cómo vive ese día?

- El hecho de que sea alcalde no me quita de juntarme con los amigos, tomar un txakoli y comerme un bocata o un talo de chorizo, pero también es cierto que tengo que estar pendiente del teléfono.

- ¿Sigue la tradición y se coloca un cordón al cuello para proteger su garganta?

- Sí, siempre lo hago por tradición.

-Al caer en domingo, ¿cómo se reorganizará la localidad para atender a la multitud?

-Para organizar el espacio hemos contratado a unas cien personas, a las que daremos de alta en la Seguridad Social, y que se situarán en el extrarradio para indicar a los visitantes a donde se deben dirigir. Es algo que no se ve en otras ferias.

- ¿Qué opina de la concentación que Durangaldea Antiespezistas organizará en defensa de la liberación animal?

- Yo creo que hay que respetar cada inquietud que puedan tener los ciudadanos. Evidentemente no comparto al cien por cien su filosofía, ya que me parece que hablar de ganados en cautividad refiriéndose a animales pastando es un poco exagerado. Hablan de animales en cautividad, pero a lo mejor ellos tienen perros en casa. Tienen toda la libertad absoluta para protestar y hay que respetar su punto de vista.

- ¿Imagina una feria sin ganado?

- No. A pesar de que me llamen echa do para adelante, San Blas es la feria más completa de todo Euskadi con diferencia, y eso para mí la hace ser la mejor. No hay ninguna feria que reúna tanta cantidad y variedad de ganado. Cuando tomé la alcaldía mejoramos algunas cosas, y una de ellas es la variedad de ganado. Antes solamente era local, de la raza pirenaica. Era muy monótono porque veías cuatro cabezas y era como haberlas visto ya todas, por lo que redujimos a nueve las cabezas que podría traer cada ganadero, y complementamos la feria con distintas razas como betizu, blonde de Aquitania, frisona, limusin, monchina, terreña y charolesa.

- ¿Qué recuerdos guarda de sus primeras ferias?

- Lo primero que me viene a la cabeza son 'los charlatanes', vendedores que venían cargados con productos de todo tipo. Empezaban vendiendo una tijera y terminaban vendiéndote un felpudo y veinte cosas más. Me chocaba mucho y me quedaba entusiasmado viendo la facilidad que tenían para hablar y vender. Otra cosa que me encantaba también era ver a los tratantes negociando la venta de los burros. Era un niño muy observador.

Perros en adopción

-¿Cuál es la transformación más importante que ha registrado?

- El cambio más evidente es el espacio que se le dedica. Es descomunal. Recuerdo que antes de que se construyese el probadero, las pruebas de los bueyes se desarrollaban en la plaza de enfrente del batzoki. La zona estaba vallada y el público se reunía alrededor. También es de destacar que cuando entramos al Ayuntamiento optamos por asfaltar el espacio anexo al mismo, lo que hace que no te llenes de barro en caso de lluvia. Además del incremento de casetas y ganado.

- ¿Qué novedades se presentan?

-La carpa de compra-venta de animales contará con perros. Son los ocho que tenemos en el Ayuntamiento en adopción. Solo dos han sido acogidos desde que lo anunciamos. Estarán expuestos, acompañados de su documentación para el que lo desee pueda adoptarlos. Las pruebas de bueyes empezarán de manera oficial el día 4, pero el día de San Blas habrá una exhibición de tres parejas de bueyes que nunca han intervenido en un probadero, lo que se espera que genere una gran expectación. También contaremos con un espacio de Beldur Barik en la plaza de Txanporta y distribuiremos servilletas y portavasos en los bares y en las txosnas.

- ¿Qué siente ante su último San Blas como alcalde?

- Son sentimientos encontrados. Siento pena, no solamente por la feria sino por todo en general. Por otro lado, me imagino la tranquilidad que sentiré al día siguiente de dejar de ser alcalde, a pesar de que seguiré por defecto profesional mirándolo todo, espero dormir bastante mejor.