La Feria de Agricultura y Artesanía de Atxondo reunirá una treintena de puestos

Este domingo, productores y artesanos de la zona darán vida a dos espacios diferenciados con alimentos de cercanía y trabajos creativos

Leire Merino

Leire Merino

Atxondo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

Atxondo se prepara para vivir una nueva edición de su Feria de Agricultura y Artesanía el próximo domingo, desde las 11.00 hasta las 14.30 horas. El encuentro contará con cerca de treinta expositores distribuidos en dos zonas: unos catorce dedicados a productos agrícolas en la plaza principal de Apata y diecisiete puestos artesanales en el espacio situado junto a la farmacia.

El Ayuntamiento ha reforzado esta vez la presencia del primer sector con el propósito de animar la vida de la plaza y crear un entorno dinámico donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de elaboraciones de proximidad. A fin de potenciar ese ambiente, la plaza acogerá estands de cerveza, sidra, zumo de manzana, quesos y el habitual punto de talos 'Atxondoko Talogileak', instalado en el soportal del consistorio. La oferta se completará con verduras y otras propuestas cultivadas por baserritarras de la zona.

En esta ocasión, gran parte de los participantes son locales, mientras que el resto llegará desde pueblos cercanos. En el área dedicada a la artesanía se podrán encontrar pendientes, ropa, bisutería, cuadros y otras creaciones hechas a mano, con presencia de artistas de la localidad. Por su lado, el Ayuntamiento anima a acudir a la cita a disfrutar del ambiente festivo y a comprar artículos locales.

