ABADIÑO La feria agrícola y el asado de ternera animan hoy las fiestas de Matiena Martes, 30 abril 2019, 22:02

Las fiestas de San Prudencio impregnarán hoy Matiena de un rico olor a ternera asada en el marco de la feria agrícola, que arrancará a partir de las diez de la mañana en la plaza de Traña. La Asociación de Familias con Necesidades Especiales Geu Be del Duranguesado Geu Be se encarga de esta iniciativa, que tiene como objeto recaudar fondos para financiar las actividades que desarrolla el colectivo. Un pasacalles con el grupo de txistularis Txanbolin dará paso a los talleres de pelota que se desarrollarán en el frontón a partir de las once de la mañana. Una exhibición de deporte rural al mediodía pondrá fin a los actos matutinos.

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrará el campeonato de mus en la plaza del mercado. A las 17.00 horas tendrá lugar la final del campeonato de pelota, y una hora después, dará comienzo el espectáculo familiar OhLimpiadas.