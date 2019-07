Feministas de Amorebieta piden el traslado de las txosnas Feministas dan a conocer el protocolo de actuación en caso de agresiones sexistas en fiestas. / N. CAYADO Consideran el emplazamiento de Ixerbekoa como una «zona peligrosa para las mujeres» en la celebración de las fiestas, que arrancan el lunes NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Jueves, 11 julio 2019, 22:08

El colectivo feminista de Amorebieta considera un punto negro evidente el espacio de Ixerbekoa donde en los últimos años se están ubicando las txosnas durante las fiestas patronales. Ante el peligro que en su opinión corren las mujeres, reivindican la necesidad de que se emplacen en el centro del pueblo y así se lo han hecho saber a la comisión de fiestas, donde por primera vez han participado de forma activa. Este año, además, ha vuelto a reforzar su protocolo ante las agresiones sexistas durante la celebración de los 'Cármenes', que arrancarán el lunes.

Entienden que las fiestas «son para el disfrute de todas y todos», por lo que trabajan para que sean un espacio seguro para las mujeres. «Tenemos muchas peticiones de gente que no sabe cómo actuar ni a dónde ir si le pasa algo. No hablamos solo de la víctima, sino de la gente de su alrededor. Hay mucha desinformación al respecto», manifestaron.

Es por ello que este año han decidido dar a conocer a los cuatro vientos el protocolo de actuación. «Hay que socializar el tema, crear conciencia y dar a entender que hacer frente a las agresiones es responsabilidad y compromiso de todas y de todos, no solo del colectivo feminista». Lo hicieron el pasado martes por la tarde en la Herriko plaza. Medio centenar de personas no dudaron en acercarse para tomar nota de cómo actuar ante las agresiones machistas.

Recalcaron la importancia de que, si se presencia una agresión sexista, es muy importante acercarse a la persona agredida y no dejarla sola. En ese momento exigen que se debe hablar con el agresor y exponer con claridad que no se aceptan conductas sexistas en el local o en la txosna donde se encuentre. A continuación, se le comunicará que debe abandonar el espacio festivo. «Es fundamental que nos impliquemos todos, no hay que mirar a otro lado. Hay que quedarse y ayudar para demostrar a la víctima que no está sola», advierten.

Manifestación el día 20

El colectivo feminista está realizando una amplia pegada de carteles por la localidad para informar sobre el protocolo de actuación.En ellos se anotan, además, los teléfonos de contacto de los servicios de emergencia, municipales y de la Ertzaintza, en caso de que sean necesarios. Conscientes de que las agresiones no son casos aislados y que podrían ocurrir en las fiestas, anuncian que el día siguiente de los hechos se realizaría una concentración, a la que piden se suma «el pueblo entero».

El colectivo de Amorebieta-Etxano también hace un llamamiento para que se acuda con las camisetas que el movimiento feminista de la localidad ha puesto a la venta por diez euros, así como a que se conviertan en agentes feministas en las fiestas. Insistensobre todo en que las camisetas estén bien visibles en el transcurso del txupinazo, que tendrá lugar el lunes a partir de las ocho de la tarde.

Han anunciado, asimismo, que este año han vuelto a convocar una manifestación feminista para que nadie se olvide de que «las calles también son nuestras». Tendrá lugar la medianoche del día 20. Animan, además, a que la gente se acerque con el rostro cubierto con capuchas.