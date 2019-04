Un fallo judicial excluye a Memaia del inventario de caminos de Atxondo N. CAYADO ATXONDO. Martes, 16 abril 2019, 22:15

La pista forestal de Memaia, que enlaza el barrio de Marzana con Laumunarrieta, será excluida del inventario de caminos de Atxondo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilba ha desestimado el recurso contrala resolución del Ayuntamiento. A pesar de que la sentencia no analiza ni se pronuncia sobre la titularidad de la pista, concluye que «algunos tramos no coinciden con el camino original y, en consecuencia, hay que excluirlo del inventario municipal, porque no se puede confirmar que sea público al 100%», explica el alcalde, David Cobos.

Pese a admitir que el camino original se ha modificado con el paso de los años, el tráfico y su uso, Cobos muestra su desacuerdo con la parte del fallo judicial en la que asegura que «el uso de la carretera no es público, cuando siempre lo ha sido y en Atxondo todos sabemos que lo es», matiza el regidor. El inventario de los viales municipales es, en su opinión, un documento «vivo», por lo que «es natural que se vaya modificando, sumando o restando caminos, como es el caso».

David Cobos ha hecho hincapié en que, durante el tiempo que se ha prolongado el proceso judicial, ha logrado acuerdos con los propietarios de los bosques de la zona afectada. El Ayuntamiento dejó en sus manos la conservación y gestión de la pista, y se ha comprometido a entregar una partida anual a las labores de mantenimiento.