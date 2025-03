Fallece Ramón Barrenetxea, el durangués que jugó en el Granada contra su querido Athletic

La basílica Santa María de Uribarri de Durango se ha quedado pequeña para despedir al vecino y exfutbolista Ramón Barrenetxea (1940-2025), que militó en ... clubes como CD Basconia, Cartagena, Elche, Hospitalet y Granada entre las décadas de 60 y 70.

«Era un gran equipo aquel en el que jugué», subrayó a este periódico en 2020, con motivo de la semifinal que disputaron el conjunto nazarí y el Athletic en la semifinal de la Copa del Rey. Él mismo disputó aquel duelo copero en la campaña 1968-69, siendo la última vez que los andaluces alcanzaron la penúltima ronda a esas alturas del torneo. El partido de ida concluyó 1-1 y el cuadro bilbaíno resolvió con un 2-0 en la vuelta. Aquel equipo dirigido por Rafa Iriondo alzó el título al ganar 1-0 al Elche. Formado en el club de su localidad natal, la Cultural de Durango, saltó al Basconia, entonces en Segunda, antes de militar en el resto de clubes nacionales.

«Jugamos dos temporadas en el Granada y hemos sido casi vecinos. Era muy querido en la ciudad andaluza, era algo impresionante. Todo el cariño que le tenían los aficionados era espectacular. Y gracias a él, llegué a Durango a vivir y me compré un piso», subraya su excompañero en el Granada y exjugador del Athletic, José María Lasa, que también recuerda la gran despedida que realizó en su último año en activo, en 1972. «Fue muy bonito, teníamos muchísima relación», recuerda.

Unido a su gran familia

Su familia lo describe como «abertzale, athleticzale y creyente», siempre unido a su mujer Marisol y a sus hijos Amaia, Iñigo Maitena, Irene y Soltxu y su amplia familia (nietos, nueras y yernos). Tuvo la pena de no haber jugado en el club de sus amores, el rojiblanco. «Entrené año y medio con el equipo, pero no me ficharon», reconocía el propio Ramón a este periódico años atrás en Durango.