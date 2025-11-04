Expertos analizarán el nexo histórico entre menores y criminalidad en Durango Una veintena de profesionales participarán el jueves y el viernes en un coloquio el el Museo de Arte e Historia y abordarán el crimen y la justicia desde múltiples enfoques históricos

Historiadores, juristas y personas interesadas en la historia del crimen debatirán este jueves y viernes en el Museo de Arte e Historia de Durango y abordarán temas vinculados a la evolución y la justicia desde una perspectiva histórica, jurídica y social.

El programa sobre el XXIII encuentro internacional del centro de historia del crimen incluye intervenciones de expertos de distintas universidades que abordarán el crimen y la justicia desde múltiples enfoques históricos. El doctor por la UPV, Iñaki Bazán Diaz, licenciado en Geografía e Historia y director del centro de historia del crimen de Durango, que pertenece al Museo de Arte e Historia recalca que «los niños han sido sujeto de victimización a lo largo de la historia, pero no siempre de la misma manera que hoy en día». «Han sufrido agresiones sexuales, malos tratos, explotación laboral y los han tenido sometidos a explotación sexual. También, han sido víctimas en guerras, fueron secuestrados como soldados para poder luchar en contra de su voluntad y se les ha obligado a ello, como es el caso de los niños cristianos secuestrados por los otomanos para entrenarlos en contiendas militares y convertirlos en los terroríficos jenízaros. Y también fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial», subraya.

La jornada del jueves contará a las 9.30 horas con la ponencia de Enrique Álvarez Cora (Universidad de Murcia), que analizará el tratamiento jurídico del infanticidio en la Edad Moderna. «Es experto en el delito histórico, y ha realizado investigaciones en la muerte del menor. Ya sea por recién nacido, ligado a problemas de pobreza y cuestiones ligadas al deshonor, una familia con una hija embarazada y que no estuviera casada fue un problema y se ocultaba a la sociedad», reconoce.

Durante la mañana intervendrán también María José Pérez (Universidad de León), sobre maternidad clandestina e infanticidio en hospicios; Cynthia Rodríguez (Universidad de Valladolid), sobre legislación penal histórica contra el infanticidio; Onintze Domínguez (UNED), sobre justicia e infanticidio en Navarra en el siglo XVIII.

La directora del espacio cultural recuerda que cerca de veinte expertos participarán para reflexionar sobre un tema tan vigente como inquietante. «Este encuentro invita a pensar en cómo la infancia ha sido, a lo largo del tiempo, víctima y protagonista de realidades difíciles. Una reflexión que, por desgracia, se hace especialmente relevante hoy, cuando vemos lo que ocurre en lugares como Palestina», detalla.

El viernes, el vicerrector de Titulaciones de Grado en la UNED, Sergio Cámara analizará la delincuencia juvenil femenina en Euskadi desde una perspectiva historiográfica. La jornada se cerrará con un coloquio general y la entrega del Premio a la Mejor Comunicación para jóvenes investigadores e investigadoras menores de 35 años. También, se presentarán trabajos sobre infancia marginal en zonas rurales gallegas y su tutela judicial, a cargo de Tamara López y Ana Cabana (Universidad de Santiago de Compostela); la criminalización juvenil en Bilbao, con Marina Segovia (profesora de secundaria).