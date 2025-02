«Es un espacio de acogida e inclusión como personas»

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 17 de febrero 2025, 18:49 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

Dar respuesta a la dramática realidad de las personas sin papeles. Los miembros de la comunidad jesuita tuvieron claro que el hogar Jesuiten Etxea de Durango no era un simple albergue, sino «una familia». Además de la acogida, el proyecto ha tenido como objetivo la inclusión desde el principio. Nació en 2007 con la intención de dar respuesta a la cruda realidad de inmigrantes sin recursos. Ese mismo año, los miembros de la orden religiosa, de la que Juanjo Moreno era patrono, decidieron abrir su casa a este colectivo y comenzaron a convivir con gente procedente del África subsahariana.

El objetivo de este proyecto ha sido ofrecer una nueva oportunidad a las personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo convivencia, formación, inserción social y acompañamiento. En 2020 la Compañía de Jesús cerró la comunidad en la villa y el proyecto solidario comenzó un nuevo camino de la mano de la Fundación Ellacuría. Actualmente, 14 personas, entre ellas, tres familias, junto con chicos jóvenes de Nigeria, Siria, Gambia y Marruecos conviven en este espacio ubicado junto al colegio San José Jesuitak.

Un canto a la esperanza

Uno de esos jóvenes es Aimen Hadri, actual voluntario en la asociación. «Esta experiencia no fue solo una tarea diaria, sino un momento profundamente humano que me enseñó el significado de la empatía y el compartir. Ver las sonrisas en los rostros de los niños al sentirse seguros por primera vez en mucho tiempo fue suficiente para recordarnos que dar no tiene límites. Es un privilegio ser parte de este viaje y contribuir aunque sea un poco a aliviar el sufrimiento de personas que buscan esperanza y tranquilidad. Esto no hubiera sido posible sin nuestro trabajo colectivo, ya que todos tuvieron un gran impacto en esta maravillosa experiencia», apunta.

«Una vez más mostramos que esta casa nuestra es un hogar en la que hay personas que saben recibir y personas que tienen compasión de los demás, y que cualquiera que entra en nuestra casa es un miembro de nuestra familia», confiesa. «Somos una familia» explica el joven voluntario Ayous Ait Tougha. Mientras, Yousef Chalh recalca que «estamos entre amigos, somos como hermanos». Asimismo, Oussama Boumouaouni destaca que «les ha servido para conocer a gente». «Ha representado una nueva oportunidad para nosotros», explica a su vez Tarik Krich.

«Tras abandonar sus países de origen, esta casa les ha dado la oportunidad de ser los protagonistas de su proyecto de vida. Este proyecto se ha convertido en un reto institucional para la fundación y, además, es un ejercicio de responsabilidad para construir una sociedad más justa. Nuestros proyectos se dirigen a tres perfiles: familias, jóvenes y mujeres», indica la responsable del área de Hospitalidad de Ellacuría, Olarizu Echarte.

«Ellos vinieron a vivir a nuestra comunidad y fue algo innovador porque no era algo conocido entonces en la vida religiosa católica. En España, solo había un caso en Donosti: Loiola Etxea. La necesidad de empadronamiento, formación e integración era fundamental y en común con las asistentas sociales, fuimos acogiendo a chicos que necesitaban esta acogida y darles una educación», explica el último superior jesuita, Koldo Katxo, que recuerda que estudian castellano, grado escolar y aprenden oficios de calderería, carpintería, soldadura y cocina y se integran en las fábricas de la comarca.

Temas

Durango

Migrantes