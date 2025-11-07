El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Viernes complicado en las carreteras vizcaínas: retenciones kilométricas en la A-8 y un camión hace la tijera en el Txorierri
Las indagaciones se centraron en torno a una lonja ubicada en el casco viejo, donde presumiblemente se estarían realizando transacciones de sustancias estupefacientes ERTZAINTZA

La Ertzaintza investiga a un individuo por traficar con estupefacientes en una lonja de Durango

La Policía abre diligencias a un hombre, de 68 años, tras ser decomisadas diversas cantidades de hachís, marihuana, una balanza de precisión y más de 2.500 euros

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Agentes de la Ertzaintza han abierto diligencias como investigado por un presunto delito contra la salud pública a un hombre, de 68 años, tras una intervención policial en un local de Durango donde han sido decomisadas diversas cantidades de hachís, marihuana, una balanza de precisión y más de 2500 euros.

Los hechos han sido consecuencia de las investigaciones practicadas desde la Ertzain-etxea de Durango en relación al consumo y el tráfico de drogas en esta localidad. Las indagaciones se centraron en torno a una lonja ubicada en el casco viejo, donde presumiblemente se estarían realizando transacciones de sustancias estupefacientes.

Los agentes encargados de esta investigación, han podido comprobar recientemente cómo varias personas entraban en el citado local y, tras permanecer escasos minutos en el interior, abandonaban el mismo. Una vez en la vía pública, algunas de estas fueron interceptadas confirmando que portaban envoltorios con sustancias, principalmente marihuana que, según reconocieron, acaban de adquirir en la lonja.

Ante estas evidencias, hacia las siete de la tarde de ayer, jueves, recursos policiales se personaron en el lugar e identificaron a varias personas, entre ellas, el responsable de dicho inmueble. Dentro del mismo fueron hallados 130 gramos de una sustancia marrón prensada, hachís, 115 gramos de marihuana, una báscula de precisión, multitud de envoltorios de plástico, supuestamente preparados para la distribución de drogas y 2580 euros en efectivo, en billetes de diferente cuantía.

El hombre identificado como encargado del local, de 68 años y nacionalidad española, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  5. 5

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  6. 6 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  7. 7

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  8. 8 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  9. 9 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza investiga a un individuo por traficar con estupefacientes en una lonja de Durango

La Ertzaintza investiga a un individuo por traficar con estupefacientes en una lonja de Durango