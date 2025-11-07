La Ertzaintza investiga a un individuo por traficar con estupefacientes en una lonja de Durango La Policía abre diligencias a un hombre, de 68 años, tras ser decomisadas diversas cantidades de hachís, marihuana, una balanza de precisión y más de 2.500 euros

Las indagaciones se centraron en torno a una lonja ubicada en el casco viejo, donde presumiblemente se estarían realizando transacciones de sustancias estupefacientes

Javier García Legorburu Durango Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:10

Agentes de la Ertzaintza han abierto diligencias como investigado por un presunto delito contra la salud pública a un hombre, de 68 años, tras una intervención policial en un local de Durango donde han sido decomisadas diversas cantidades de hachís, marihuana, una balanza de precisión y más de 2500 euros.

Los hechos han sido consecuencia de las investigaciones practicadas desde la Ertzain-etxea de Durango en relación al consumo y el tráfico de drogas en esta localidad. Las indagaciones se centraron en torno a una lonja ubicada en el casco viejo, donde presumiblemente se estarían realizando transacciones de sustancias estupefacientes.

Los agentes encargados de esta investigación, han podido comprobar recientemente cómo varias personas entraban en el citado local y, tras permanecer escasos minutos en el interior, abandonaban el mismo. Una vez en la vía pública, algunas de estas fueron interceptadas confirmando que portaban envoltorios con sustancias, principalmente marihuana que, según reconocieron, acaban de adquirir en la lonja.

Ante estas evidencias, hacia las siete de la tarde de ayer, jueves, recursos policiales se personaron en el lugar e identificaron a varias personas, entre ellas, el responsable de dicho inmueble. Dentro del mismo fueron hallados 130 gramos de una sustancia marrón prensada, hachís, 115 gramos de marihuana, una báscula de precisión, multitud de envoltorios de plástico, supuestamente preparados para la distribución de drogas y 2580 euros en efectivo, en billetes de diferente cuantía.

El hombre identificado como encargado del local, de 68 años y nacionalidad española, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.

Temas

Ertzaintza

Marihuana

Hachís

Drogas

Durango