El equipo de gobierno de Durango muestra su «total compromiso» contra la violencia machista

El equipo gobierno municipal de Durango formado por PNV y PSE ha emitido un comunicado, reafirmando su compromiso firme en la lucha contra la violencia machista y en la mejora de los servicios de atención a las víctimas. «Ante la tergiversación interesada de ciertos grupos políticos de la oposición (EH Bildu y Herriaren Eskubidea) sobre la no admisión de urgencia de una moción en el último pleno municipal del pasado miércoles, consideramos necesario aclarar los hechos y evitar la difusión de información incorrecta en un tema de tanta sensibilidad», subrayan.

Según el equipo de gobierno, la moción presentada por EH Bildu no incluía datos concretos ni contrastados sobre la actuación policial mencionada, y el Ayuntamiento desconoce en qué términos se ha desarrollado el trabajo de la Ertzaintza en este caso. «Además, se ha transmitido una información errónea sobre el servicio de atención a víctimas de violencia machista, ya que la atención especializada en violencia machista dentro de la Ertzaintza es prestada por personal formado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El servicio que se ofrece de 8.00 a 15.00 horas es el de seguimiento de los casos», manifiestan.

La formación abertzale lamentó en el pleno que no había sido posible debatir una situación grave denunciada por la asociación DAFA (Durangaldeko Autodefensa Feminista Asanblada) «ante la negativa del trinomio que gobierna Durango. Esta asociación reclama que la Ertzain-etxea ofrezca un servicio digno y con todas las garantías a las mujeres que sufren violencia machista, ante el conocimiento que el servicio ha estado, al menos tres meses, sin agentes cualificados», subrayaron.

«Tras la denuncia de esta situación se ha cubierto el servicio únicamente por las mañanas. Por desgracia, la violencia machista no tiene horarios. Reclamamos al Ayuntamiento que se implique en solucionar esta situación y reclame al dpto de Seguridad de Gobierno vasco que garantice los servicios de atención especializados 24 horas todos los días de la semana. Nos parece extremadamente grave que PNV, PSE y PP no hayan dejado presentar esta moción», consideró EH Bildu.

Por su parte, Herrian Eskubidea explicó que la moción presentada exponía los diferentes casos de mujeres víctimas que no han podido realizar las denuncias al darse este servicio solo por las mañanas. Por ello, «la moción solicitaba que se asegure personal especializado en violencia machista las 24 horas y durante todo el año. Sin embargo, la moción no ha podido ser tratada por el voto en contra de PNV,PSE y PP«.

«La lucha contra la violencia machista siempre será un tema urgente y no entendemos que PNV, PSE y PP no lo vean así. Menos aun cuando, recientemente, estos partidos sí votaron a favor de esa urgencia para un trámite ordinario, como es cambiar parte de sus concejales», subrayó Herriaren Eskubidea.

El colectivo feminista exige la presencia de dos especialistas en violencia machista en la comisaría de la Ertzaintza

El colectivo DAFA mostró su preocupación por atención a las víctimas de la violencia machista en la comisaría de Durango. El movimiento feminista destaca que para poder atender a las mujeres agredidas en la villa es necesaria la presencia de dos especialistas en violencia machista en la comisaría de la Ertzaintza y «en los últimos meses de 2024 en nuestra localidad no ha sido así». Critican que durante meses no se ha ofrecido este servicio. «Además, hemos descubierto que la atención a estos casos sólo se presta por la mañana. Nos parece algo absolutamente grave y de preocupación. Y es que en caso de querer denunciar fuera de ese horario, o necesitar ayuda, su atención no está garantizada. Estamos indignadas y hartas, y reclamamos soluciones y recursos porque la violencia machista es una responsabilidad compartida», puntualizan en una nota.

El equipo de gobierno recalca que el servicio de asistencia jurídica para víctimas de violencia también está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y, «si la víctima lo solicita, los profesionales comparecen de manera inmediata. Asimismo, en caso de que la Ertzaintza requiera una valoración penal, ambos servicios actúan de forma complementaria para garantizar una atención integral a las víctimas».

El Consistorio sostiene que «desde hace más de un mes» ha estado trabajando con la Ertzaintza para «mejorar el conocimiento y difusión de este servicio, garantizando así una atención más efectiva a las víctimas. Se trata de una labor que requiere rigor, previsión y diálogo, y no el uso partidista de una cuestión tan grave y delicada».

En este sentido, el Ayuntamiento lamenta que EH Bildu y Herriaren Eskubidea hayan decidido sumarse, por puro oportunismo político, a una queja del colectivo DAFA, sin conocer realmente la actuación policial ni la situación del servicio. La violencia machista es un problema de extrema gravedad que debe abordarse con seriedad y responsabilidad, y no ser utilizado como herramienta de confrontación política.