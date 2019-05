«No entendemos de enemigos políticos» Ander Uriarte. / EHB El candidato a la Alcaldía aspira a «hacer política con y para el pueblo. Amorebieta tiene que oxigenarse»Ander Uriarte Bildu NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Miércoles, 15 mayo 2019, 22:19

Con ocho años de bagaje en la actividad municipal en esta legislatura y en la de entre 2003 y 2007, Ander Uriarte encabeza la candidatura de EH Bildu en Amorebieta-Etxano. Este profesor de 45 años aboga por impulsar políticas femninistas y crear un Consejo de la Juventud y una Mesa de Barrios.

- ¿Qué recuerdo le queda grabado desde la oposición?

- Hemos trabajado mucho y muy duro para presentar propuestas increíbles, pero nos hemos encontrado que no teníamos altavoz. Esto ha hecho que la gente no se haya enterado del trabajo realizado. A pesar de ello reconozco que hemos trabajado en sintonía correcta entre todos los partidos.

- ¿Podría detallar las propuestas ignoradas?

- Los proyectos urbanísticos tienen que desarrollarse dentro de una lógica. Por mencionar algunos, nos opusimos a que se gastase tanto dinero en San Miguel. También hemos criticado la construcción del nuevo centro comercial en Tantorta, ya que creemos que perjudicará al comercio local. Nos opusimos también a la venta del edificio de Arribiondo y a la construcción del polideportivo Urgozo, ya que consideramos que se debería de realizar un estudio más profundo previo a su construcción.

- ¿Qué deficiencias destacaría del Gobierno actual?

- Que no se nos ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes. Incluso nos hemos enterado de proyectos a través de la prensa. Tenemos constancia, además, de que muchos zornotzarras han entregado sus escritos en el Ayuntamiento y no han tenido respuesta. Creemos que ésta es una deficiencia grave y que no se puede permitir.

- ¿De qué se siente más orgulloso?

- Del trabajo realizado entre los seis concejales. Hemos apoyado a personas necesitadas en la educación, el deporte y en las necesidades básicas para vivir. Hacemos política por y para las personas.

- ¿Qué proyectos les gustaría ejecutar en la próxima legislatura?

- Por mencionar algunos, impulsaremos las políticas feministas. Construiremos una casa de la mujer, un espacio hecho por y para ellas y elaboraremos un mapa de 'puntos negros'. También crearemos unConsejo de la Juventud para abordar las problemáticas de los y las jóvenes, y elaboraremos una bolsa de trabajo con ofertas para la juventud. Impulsaremos la integración de los parados en el sector primario y crearemos una red de productores locales. También situaremos en los barrios pequeños espacios de producción energética y crearemos una Mesa de Barrios.

- ¿Qué espera de las elecciones?

- Somos optimistas y pensamos que podemos conseguir cambiar la manera de gobernar y lograr hacer política con y para el pueblo, contando siempre con los demás partidos. Consideramos que Amorebieta tiene que oxigenarse.

- ¿Con qué partidos se aliaría?

- No tendríamos problema con ningún partido. No entendemos de enemigos políticos. Tenemos que trabajar por y para el pueblo.