30 empresas buscan profesionales de la automoción este viernes en Amorebieta La feria de empleo oferta un amplio abanico de trabajos, tanto para ingenieros y técnicos como puestos de operario y personal de mantenimiento

Leire Merino Amorebieta Martes, 11 de noviembre 2025, 15:53

La industria vasca de la automoción atraviesa un momento de transformación y expansión, con una clara apuesta por la innovación y la captación de talento. Para dar respuesta a esa demanda creciente, Acicae, el Clúster de Automoción de Euskadi, ha puesto en marcha en Amorebieta una nueva edición del 'Mobility Job & Talent Day Feria de Empleo', en colaboración con el AIC–Automotive Intelligence Center y la Diputación Foral de Bizkaia.

La cita, que se celebrará este viernes, de 10.00 a 14.00 horas, en las instalaciones de AIC (ubicadas en el Parque Empresarial Boroa, P2A-4), pretende poner en contacto a compañías del ecosistema de la movilidad con personas que buscan empleo o desean impulsar su trayectoria laboral. El acontecimiento reunirá a cerca de una treintena de firmas que ofrecerán charlas, talleres de empleabilidad y entrevistas personalizadas con los candidatos. «Reunimos a las principales entidades vinculadas al automóvil a fin de que presenten sus ofertas en un entorno abierto, donde cualquier persona —recién titulada o con experiencia— pueda acercarse y optar a una oportunidad», explica Gonzalo Garrido, responsable de comunicación de Acicae.

El ámbito del motor en Euskadi es uno de los pilares de la economía industrial del territorio. Está compuesto por 300 empresas y más de 140.000 personas en todo el mundo, y dispone de 340 plantas productivas en 32 países, tanto emergentes como tradicionales. En el 2024 superó los 25.000 millones de euros (a lo que hay que sumar el peso de Mercedes Vitoria), un mercado que cuenta con 48 multinacionales extranjeras que confían en el buen hacer de la industria vasca y que, en conjunto, supone casi el 50% del total de la fabricación de componentes del Estado. Una realidad que, según Garrido, ofrece «estabilidad y posibilidades de desarrollo a largo plazo».

El abanico de perfiles que solicitan es amplio: ingenieros mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, informáticos o industriales, pero también técnicos de mantenimiento, operarios de mecanizado, especialistas en calidad o producción avanzada, entre otros. «Hay oportunidades que van desde puestos de ingeniería hasta aspirantes de formación profesional. La industria necesita personal técnico, gente de gestión, logística o finanzas. Es un sector muy diverso que acoge a trabajadores de todos los niveles formativos», apunta Garrido.

Durante la jornada, el evento contará con espacios de encuentro y zonas de reuniones privadas, además de breves presentaciones de diez minutos en las que explicarán sus perspectivas de futuro. «Queremos que el visitante no solo conozca las vacantes actuales, sino que entienda hacia dónde se dirige este campo», señala Garrido. «Si una empresa precisa de programadores de software o expertos en electrificación, que los interesados sepan que conviene formarse en esa dirección», agrega. Asimismo, habrá sesiones de orientación dirigidas a mejorar el currículum, afrontar entrevistas o identificar los puntos fuertes de cada candidato. Entre las compañías participantes figuran CIE Automotive, Gestamp, Fagor Ederlan, Maier, CAF Signalling, Basquevolt, Walter Pack, Teknia o Arania, junto con Adecco, Hays, Lanbide o Fundación Novia Salcedo, entre otras.

«El coche está pasando de ser mecánico a ser eléctrico y cada vez más digital. Eso exige nuevos conocimientos y una mentalidad distinta. Hoy se valora mucho a quienes saben combinar mecánica, electrónica y programación», reflexiona Garrido. No obstante, reconoce que el contexto global introduce cierta incertidumbre, aunque abre una etapa de oportunidades. «Sigue siendo un sector muy potente; sin embargo, se encuentra en un punto de reinvención. Los que sepan adaptarse, quien tenga visión y ganas de innovar, tendrá muchas opciones», concluye.