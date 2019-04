Una empresa de Zaldibar denuncia un «constante» acoso tras una agresión sexista Protesta ante el Palacio de Justicia, donde el pasado martes se desarrolló el juicio de faltas. / LAB Espera a conocer el fallo del juicio de faltas, celebrado el martes en Durango, para tomar una decisión, mientras que LAB exige el despido de la persona demandada MANUELA DÍAZ ZALDIBAR. Miércoles, 3 abril 2019, 22:24

La empresa Mecanizados Mecar de Zaldibar ha denunciado el acoso que desde hace un año viene sufriendo tras la denuncia presentada por una trabajadora como consecuencia de una agresión sexista. Responsables de la firma asegura que han «empapelado con pegatinas» la entrada de la empresa, los barrios donde viven los socios y la N-634 entre Zaldibar y Ermua, acusándoles de ser «cómplices» del denunciado. Lo hacen de manera «constante» cuando si la empresa no ha tomado medidas es «porque este caso está judicializado».

El pasado martes, todas las partes implicadas se dieron cita en el Palacio de Justicia deDurango, donde se llevó a cabo el juicio de faltas. Los hechos arrancaron en enero del año pasado, cuando un subalterno «golpeó con un guante en el hombro e insultó» a la delegada de LAB y compañera en el turno de noche. La víctima presentó una denuncia ante la Ertzaintza y cuando se fue acercando el juicio, en octubre, se produjo el segundo ataque, amenazándola «gravemente» y provocando su aplazamiento. Desde LAB advierten que la víctima sufrió una doble agresión por su trabajo sindical y por ser mujer, y acusan a la empresa de no haber aplicado el código disciplinario desde el primer minuto. En su opinión, se trata de un «tema serio y grave», que debe acabar con el «despido» del agresor.

Desde Mecanizados Mecar, con una veintena de trabajadores, aseguraron que no se aplicó el protocolo porque el caso se judicializó y esperarán a que se emita el fallo para tomar una decisión. No obstante, aseguran que el empleado nunca ha sido amonestado y por ello no comprenden la «insistencia de LAB por despedirle. «Los dos son unos trabajadores fantásticos y hemos querido protegerlos, pero están intentando resolver sus problemas a través de la empresa», lamenta.

Con el objeto de exigir responsabilidades y su repulsa ante la agresión sexista, medio centenar de personas se concentraron el martes frente a los juzgados de Durango. En febrero, el Ayuntamiento de Zaldibar -con los votos de EH Bildu y la abstención del PNV- aprobó una moción presentada por LAB en la que exigía a la empresa «una respuesta contundente y proporcional» a la agresión.