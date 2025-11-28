Elorrio rinde un sabroso homenaje a la morcilla de verdura con cuatro días de fiesta Del 6 al 9 de diciembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de rutas de pintxos, degustaciones en sociedades y talleres infantiles en la Buzkantz Jaia

Elorrio se prepara para vivir del 6 al 9 de diciembre una de sus fiestas gastronómicas más emblemáticas: la Buzkantz Jaia, que combina tradición, gastronomía y ambiente popular. Durante estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de distintos actos y descubrir la historia de la 'buzkantza', una morcilla de verduras que antiguamente se llevaba a las casas y caseríos como regalo.

La celebración arrancará con la tradicional ruta de pintxos de morcilla, en la que participarán bares como Zubiertz, Mai, Batzokia, Portalekua, Bikale, Tanger, Xelai, Parra y Urreberri. A lo largo de la jornada, quienes recorran los establecimientos tendrán la posibilidad de degustar diversas elaboraciones y compartir el ambiente festivo en torno a una de las recetas más representativas del pueblo.

Al día siguiente, domingo, se celebrará una degustación en las sociedades locales. Los tickets (4 pintxos y bebida por 8 euros, que se podrán pagar únicamente con tarjeta) se venderán de 10.00 a 13.00 horas en la Oficina de Turismo, y la actividad comenzará a mediodía. Asimismo, en la plaza se desarrollarán talleres y actividades dirigidas a niños. El evento concluirá el martes, día 9, con la entrega de premios del concurso de morcilla, que tendrá lugar a las 13.30 horas en Iturri Kultur Etxe.

