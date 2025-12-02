El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Como norma general, el servicio se presta el segundo y cuarto miércoles de cada mes. E.U

Elorrio refuerza la campaña para una correcta gestión de los residuos voluminosos

El servicio, disponible dos miércoles al mes, delimita qué objetos se pueden dejar junto a los contenedores y cuales requieren traslado al Garbigune de Durango

Leire Merino

Leire Merino

Elorrio

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:02

Comenta

El Ayuntamiento de Elorrio ha intensificado su campaña a fin de promover una recogida responsable de residuos voluminosos, con el propósito de mantener el municipio limpio y fomentar hábitos sostenibles entre la ciudadanía. La iniciativa incluye la difusión del calendario oficial, que será buzoneado en todos los hogares con la intención de facilitar su consulta. Como norma general, el servicio se presta el segundo y cuarto miércoles de cada mes, y los enseres deben depositarse junto a los contenedores entre las 20.00 horas del martes y las 07.00 horas del día siguiente, evitando dejarlos en la calle fuera de ese horario para no generar molestias ni alterar el paisaje urbano.

El Consistorio recuerda que esta prestación permite desprenderse de muebles, colchones y grandes electrodomésticos, de línea blanca —por ejemplo, frigoríficos o lavadoras— o de línea gris y marrón, que incluyen televisores, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, insiste en que no está permitido abandonar neumáticos, palets, escombros, inodoros, materiales procedentes de reformas o residuos vinculados a actividades industriales, agrícolas o ganaderas. En estos casos, especialmente cuando los restos proceden de obras domésticas, deberán trasladarse al Garbigune de Durango, que permanece abierto de lunes a viernes de 09.00 a 13.25 horas y de 15.30 a 18.00 horas, y los fines de semana y festivos de 09.00 a 15.00 horas.

Además, el Ayuntamiento pone a disposición de la población recursos informativos adicionales para resolver dudas sobre la correcta gestión de residuos no considerados voluminosos, a través de la web https://bizkairezikla.garbiker.bizkaia.eus/. En caso de necesitar orientación directa, el Servicio Técnico de Medio Ambiente atiende consultas en el teléfono 946 58 47 38.

