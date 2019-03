Elorrio reformará este verano los bajos del colegio para acabar con las humedades Entrada al colegio público de Elorrio cuyos bajos serán reformados a partir de junio. / N. CAYADO Invertirá 572.291 euros en su rehabilitación integral para dar cabida a media docena de vestuarios y una serie de aulas para los escolares NAHIKARI CAYADO ELORRIO. Martes, 26 marzo 2019, 22:39

La Corporación de Elorrio dio luz verde en el pleno del lunes a la modificación de crédito que permitirá iniciar en junio la reforma arquitectónica de los 500 metros cuadrados que abarcan los bajos del colegio público. Además de poder atajar los problemas de humedades, su rehabilitación permitirá acondicionar media docena de vestuarios y una serie de aulas para los estudiantes. El proyecto supondrá un desembolso de 572.291 euros a las arcas municipales. La modificación de crédito para ejecutar estos trabajos contó con el visto bueno de EH Bildu y Herriaren Eskubidea, así como con la abstención del PNV.

Los trabajos se centrarán en habilitar media docena de nuevos vestuarios, con los que se pretende satisfacer tanto la demanda de los estudiantes del centro como del club de rugby, que comparte estas instalaciones. «Al aumentar la cantidad de vestuarios se cubrirán las necesidades de tanto escolares como jugadores de rugby, que ahora no cuentan con espacio suficiente para todos», aclaró el concejal de Deporte y Juventud, Dani Palacios.

Las obras se llevarán a cabo durante las vacaciones de verano, «para interferir lo mínimo posible en el curso escolar», aclaró la alcaldesa, Idoia Buruaga. Y forman parte de un «proyecto global» que se está desarrollando en la escuela en cuatro fases. A estos trabajos, proyectados en la segunda, le seguirán la mejora del del pabellón multius, donde se levantarán gradas aprovechando el desnivel de uno de los laterales. La cuarta abarcará una cubierta en los columpios de la entrada del centro.

En abril arrancará la primera fase, que consistirá en habilitar en la calle San José un camino de acceso al colegio. Las obras supondrán un desembolso de 85.000 euros.

«Electoralismo»

Pero la modificación del crédito que hará posible la ejecución de la segunda fase del proyecto enjunio recibió duras críticas por parte del PNV. El grupo jeltzale tachó la actuación del equipo de Gobierno local de «falta de transparencia» y «electoralismo». «Solo disponemos de un plano, sin presupuesto detallado... y aún así el equipo de Gobierno ya ha dado por definido el proyecto y lo ha sometido a modificación de crédito para llevarlo adelante», censuró su portavoz, Joseba Mujika.

La alcaldesa le reprochó que no hubiera acudido a dos de las tres últimas comisiones, en las que «se explicó el proyecto». El jeltzale recriminó a la coalición que actuara «dos meses antes de las elecciones deprisa, corriendo y mal» y de no haberlo hecho a principios de legislatura, cuando el PNV «llevamos años reclamando» estas reformas.Buruaga matizó que el retraso ha sido de un año, debido a que los técnicos estimaron que «el suelo donde inicialmente se iban a habilitar los vestuarios no era estable, por lo que hubo que buscar otras alternativas».

A través de una nota de prensa divulgada ayer, el PNV lamentaba que con esta modificación de crédito el remanente del Ayuntamiento pasará de 1,6 millones a 700.000 euros, «bajando del umbral del millón de euros y reduciendo a la mitad la tesorería»