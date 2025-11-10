Elorrio dice «basta» a la violencia machista en el deporte En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, la localidad presenta un programa con teatro, proyecciones y charlas

En lo que va de año ya son 13 las mujeres que han necesitado atención psicológica, jurídica, social o policial en la localidad.

El Ayuntamiento de Elorrio ha presentado una programación de actos con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, centrando este año su mensaje en el ámbito de la actividad física bajo el lema: «En Elorrio, el deporte es de todas. Contra la violencia machista, ninguna está sola.» Durante el año pasado, 30 mujeres recibieron apoyo institucional en el municipio, y en lo que va de año ya son 13 las que han necesitado atención psicológica, jurídica, social o policial. «Estos datos no son números; son vidas, sufrimiento e historias truncadas. Son nuestras vecinas, amigas, familiares y compañeras», subrayan desde el Consistorio.

El equipo de gobierno recuerda que muchas continúan sufriendo discriminación o acoso silenciado en el entorno deportivo. «Debe ser un espacio de respeto y convivencia, no de desigualdad», señalan, haciendo un llamamiento a clubes, familias y entidades deportivas a fin de que se impliquen activamente en la creación de espacios seguros y libres de agresiones.

El programa incluye diversas actividades de sensibilización. Este miércoles, el teatro Arriola acogerá la obra Rednudes, de Pikor Teatro, dirigida a jóvenes de 12 a 17 años, acerca del fenómeno del sexpreading (envío no consentido de imágenes íntimas) y sus consecuencias sociales. El 18, Iturri Kultur Etxea proyectará el documental 'Aquí sí se hace lucha', impulsado por Euskal Fondoa y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), que muestra su papel en la defensa de los derechos humanos.

El día 19, la asociación Hiruki Larroxa dinamizará una sesión informativa sobre el protocolo que tiene el propósito de prevenir actitudes machistas contra personas LGTBIQ+ en el deporte, orientada a equipos locales. A modo de cierre, el 25 se celebrará una concentración abierta a toda la ciudadanía a las 19.00 horas en la plaza, como gesto simbólico de compromiso colectivo. Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad insiste en que esta batalla «es una responsabilidad diaria y compartida, que requiere formación, prevención y acción conjunta a fin de construir una sociedad más justa, libre y segura».

