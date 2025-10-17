El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El resto de vehículos deberán desviarse por la variante E.U.

Elorrio cortará el tráfico en Urkizuaran y la avenida de Arrasate por obras de itinerario peatonal

Hasta el próximo martes, únicamente se permitirá el acceso a los residentes

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

ELORRIO

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:02

Comenta

Elorrio realizará obras de itinerario peatonal en la localidad, con un corte de tráfico en Urkizuaran y la avenida de Arrasate. Hasta el próximo martes, 21 de octubre, únicamente se permitirá el acceso a los residentes y el resto de vehículos deberán desviarse por la variante.

El Ayuntamiento advierte de que los trabajos ocasionarán molestias a la ciudadanía y se pide comprensión durante el periodo de ejecución.​

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Detienen a un hombre de 57 años en Santutxu por tráfico de drogas
  10. 10

    La buena hora de Eder Sarabia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Elorrio cortará el tráfico en Urkizuaran y la avenida de Arrasate por obras de itinerario peatonal

Elorrio cortará el tráfico en Urkizuaran y la avenida de Arrasate por obras de itinerario peatonal