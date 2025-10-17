Elorrio cortará el tráfico en Urkizuaran y la avenida de Arrasate por obras de itinerario peatonal Hasta el próximo martes, únicamente se permitirá el acceso a los residentes

Javier García Legorburu ELORRIO Viernes, 17 de octubre 2025, 13:02

Elorrio realizará obras de itinerario peatonal en la localidad, con un corte de tráfico en Urkizuaran y la avenida de Arrasate. Hasta el próximo martes, 21 de octubre, únicamente se permitirá el acceso a los residentes y el resto de vehículos deberán desviarse por la variante.

El Ayuntamiento advierte de que los trabajos ocasionarán molestias a la ciudadanía y se pide comprensión durante el periodo de ejecución.​

Temas

Tráfico

Elorrio