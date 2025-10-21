Elorrio contará con 800 participantes en la prueba de ciclocross Durante este fin de semana, acogerá a deportistas desde categorías escolares hasta élite y rendirá un merecido homenaje al promotor Basilio Azkarate

Javier García Legorburu Elorrio Martes, 21 de octubre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Elorrio vivirá este fin de semana una nueva edición de su emblemática prueba de ciclocross, la número 48, siendo una de las citas clásicas del calendario ciclista vasco.

Esta carrera, una de las más veteranas de Bizkaia, atrae cada año a numerosos participantes y público, consolidándose como una referencia en la provincia y en Euskadi. Se esperan unos 800 deportistas, desde las categorías escolares hasta las élite y máster, en dos intensas jornadas de competición.

El sábado, será el turno de benjamines, alevines e infantiles que competirán por la tarde mientras que el domingo se disputarán las pruebas principales, con cadetes, júniors, élite, féminas y máster, en el clásico circuito de las campas de San José. La jornada comenzará a las 9.30 horas y concluirá con la entrega de premios a las 13.30 horas.

Además, el domingo a las 11.30, se celebrará un homenaje a Basilio Azkarate, quien dedicó su vida a promover el ciclismo en la villa y en toda la comarca. Durante el acto, el cantante Bixente Beitia ofrecerá una interpretación musical, el dantzari Xabi Puia realizará un baile tradicional, y el reconocido músico Garikoitz Mendizabal, considerado uno de los mejores txistularis de Euskal Herria, interpretará el aurresku de honor.

«Basilio fue el alma del ciclocross en Elorrio; gracias a su esfuerzo y compromiso, este deporte sigue muy vivo. El homenaje será un gesto sencillo pero muy sentido», ha explicado Zugaitz Ayuso, representante de la organización.

Como en anteriores ediciones, el recinto contará con una txosna con bebidas y comida, para disfrutar del ambiente deportivo y festivo durante toda la jornada. El ciclocross de Elorrio se ha convertido en todo un referente del calendario vasco, tanto por la calidad de su organización como por su labor en la promoción de la base del ciclismo. Este año, como en ediciones anteriores, la prueba será puntuable para la Copa de Bizkaia y reunirá a deportistas de todo el territorio.

La organización corre a cargo de la Sociedad Ciclista de Elorrio y la Federación Vizcaína de ciclismo, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.